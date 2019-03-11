В Новороссийске начался первый этап театрального фестиваля "Арт-Палитра"

СОЧИ, 11 марта. /ТАСС/. Городской театральный фестиваль "Арт-Палитра" открылся в понедельник в Новороссийске после пятилетнего перерыва, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.

"Театральный фестиваль "Арт-Палитра" проходил в Новороссийске с 1997 года раз в три года. Последние пять лет он не проводился, мы немного сдвинули график по своим причинам, сейчас в Год театра мы его возобновили. В этот раз его участниками стали 13 театральных коллективов города, среди которых самые разные представители этого искусства: драматический и музыкальный театры, молодежный театр-студия и детско-юношеский театр игр и развлечений, театр юного зрителя и студия театральных технологий. Все они в основном представят свои премьерные постановки", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках фестиваля запланирована образовательная программа. "В жюри будут представители ГИТИСа из Москвы, они проведут мастер-классы для участников. По итогам фестиваля жюри конкурса определит и наградит лучших участников в номинациях "Лучший спектакль", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший актерский ансамбль" и "Лучший художник", - уточнили в пресс-службе.

Фестиваль проводится в два этапа: до 7 апреля пройдут открытые показы спектаклей, во время второго - с 20 по 22 апреля - отобранные членами жюри коллективы примут участие в фестивальных показах.