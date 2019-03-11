День памяти Олега Табакова пройдет в "Табакерке" в годовщину смерти артиста

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Коллеги Олега Табакова в годовщину смерти артиста почтут его память на исторической сцене Московского театра-студии "Табакерка" на Чистых прудах. Актер умер 12 марта 2018 года на 83-м году жизни.
"Мы хотим всегда помнить и будем помнить Олега Павловича Табакова счастливым, - сказал ТАСС художественный руководитель "Табакерки" и Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. - Он был на сцене как дома. Он всегда настаивал на том, что театр - это дом, это семья, это вторая родина, это любимая женщина, это любимый капризный ребенок, вот все это - театр. Театр - тот воздух, которым нужно почаще дышать".
Машков напомнил, что Табаков создал театральную школу, "подвальный театр", а также театральные мастерские, благодаря чему "восстановил цепь, связывающую обучение артистов и их дальнейшее существование, сделал эту связь осмысленной, последовательной". "То есть мы, его ученики, обеспечены полной материальной базой, чтобы правильно и последовательно существовать, открывая что-то в своей профессии новое", - подчеркнул он.
Как сообщается на сайте "Табакерки", 12 марта весь день будет посвящен памяти Табакова: в начале состоится показ видеозаписи юбилейного вечера, посвященного его 60-летию, а перед этим Машков произнесет вступительное слово. "Для нас Олег Павлович - это бесконечность. Бесконечность таланта, бесконечность задумок и бесконечность жизни. Мы будем следовать его заветам", - сказал художественный руководитель.
Первооткрывательство Табакова
Также в "Табакерке" организуют показ видеозаписи спектакля "Сублимация любви", а завершится день памяти демонстрацией фильма "Табаков русской сцены", автором сценария которого выступил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), театральный критик Григорий Заславский.
"Когда я получил в свое время предложение по поводу этого фильма, я начал думать о Табакове, а думать о великих актерах - это огромное удовольствие. Чем больше ты думаешь, тем больше интересных мыслей этот великий актер тебе дарит, - поделился он с ТАСС. - Я вдруг понял, что есть роли, которые важны не только для актера, его биографии, его зрителя, но которые что-то меняют в жизни общества, когда актер что-то делает впервые и ломает сложившиеся стереотипы".
По его словам, в жизни Табакова таких ролей - "не одна, не две, не три и не десять - больше". "Очень многие его роли помогали что-то обнаруживать для большого количества советских и российских людей впервые - как возможность, как вызов. Такое вызывающее "первооткрывательство" Табакова - главное, о чем хочется сегодня сказать, что я попытался сформулировать в этом фильме", - отметил Заславский.
Он считает, что в полной мере рассказать о величии Табакова невозможно - "для этого нужно быть самим Табаковым". "Можно... попытаться вспомнить собственные переживания и через это свое собственное волнение попытаться рассказать, кем он был для нас - как зрителей, как людей, которые с ним общались", - сказал он.
Также в Московском театре Олега Табакова в годовщину смерти актера покажут возрожденный спектакль "Матросская Тишина" по пьесе Александра Галича, в котором роль Абрама Шварца исполнит Машков. "Матросская Тишина" - история семьи из маленького еврейского местечка. Более 20 лет пьеса находилась под запретом по цензурным соображениям, только в 1990 году ее поставил Табаков в своем "подвале" на улице Чаплыгина.