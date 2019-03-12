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Названа дата выхода последней серии "Теории Большого взрыва"

Зрители увидят часовой заключительный эпизод 16 мая

Телеканал CBS, показывающий сериал "Теория Большого взрыва", назвал дату выхода заключительной серии ситкома. Как сообщает портал Deadline со ссылкой на канал, эпизод выйдет 16 мая.

Последняя серия 12-го сезона будет длиться час, уточняет издание.

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Как напомнил Deadline, актер Джим Парсонс не захотел возвращаться к роли Шелдона Купера в случае съемок 13-го сезона, после чего было объявлено о закрытии сериала. 

Ранее один из создателей ситкома Чак Лорри заявил, что работа над сериалом была для него радостью. "Будет очень грустно отпускать его", - отметил Лорри. 

"Теория Большого взрыва" - американский ситком, созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди. Премьера сериала состоялась 24 сентября 2007 года. Главные герои сериала - физики Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер (его сыграл Джонни Галэки), их друзья астрофизик Раджеш Кутраппали и инженер Говард Воловиц (Кунал Найяр и Саймон Хелберг) и соседка Пенни (Кейли Куоко). 

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