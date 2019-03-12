В "Одноклассниках" состоялась премьера веб-сериала "Чехов: Screenlife"

В "Одноклассниках" состоялась эксклюзивная премьера веб-сериала "Чехов: Screenlife". Об этом сообщается в блоге социальной сети.

Семисерийный проект охватывает такие произведения писателя, как "Живой товар", "Человек в футляре", "Размазня", "Лошадиная фамилия", "Тоска" и "Добрый немец".

"Все новеллы веб-сериала - это узнаваемые чеховские истории, разыгранные в декорациях современного мира - на экранах смартфонов и компьютеров", - говорится в сообщении. Как отмечается, персонажи переписываются в мессенджерах, звонят по Skype, отправляют друг другу файлы и тайно записывают видео.

Новеллы "Чехов: Screenlife" созданы командами студентов Высшей Школы кино "Арка" в качестве дипломных работ под кураторством компании "Базелевс".

Веб-сериал доступен в группе Screenlife Films в "Одноклассниках". Серии будут выходить раз в неделю по понедельникам. Смотреть его можно в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях ОК на iOS и Android и на большом экране в приложении "ОК Видео" на Smart TV и Android TV.

Screenlife - это формат, при котором действие фильма разворачивается на экранах смартфона, компьютера или планшета.