Усадьба Михаила Шолохова в Вешенской откроется весной 2020 года после реконструкции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Центральная усадьба автора романа-эпопеи "Тихий Дон" Михаила Шолохова в станице Вешенской Ростовской области откроется после реконструкции весной 2020 года. Об этом ТАСС сообщила директор Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова Ольга Анистратенко.

"Начались работы в прошлом году, до этого мы еще в таком щадящем для усадьбы режиме пускали посетителей, но 1 апреля усадьба закрывается на комплексную реставрацию. Планируем мы открыть ее к концу мая 2020 года", - сказала Анистратенко.

Она отметила, что это событие станет главным в праздновании 115-летия со дня рождения писателя. Шолохов родился 24 мая 1905 года в станице Вешенской.

"Задействован федеральный бюджет, так как наш музей федерального подчинения. Порядка 40 млн рублей выделили нам на всю комплексную реставрацию, она затронет все. У нас сейчас на согласовании крупная сделка", - пояснила собеседница агентства.

Ранее внук писателя, депутат Госдумы Александр Шолохов сообщал ТАСС, что дом в Вешенской построен в 1949 году, за все это время в нем ни разу не было капитального ремонта. Большинство работ будет проведено с использованием тех материалов и технологий, что и при строительстве дома в середине XX века. Во время реконструкции экспонаты центральной усадьбы будут храниться в фондах музея.

Государственный музей-заповедник Михаила Шолохова создан в 1984 году в Ростовской области, он является единственным в России государственным музеем писателя. Основа его коллекции - мемориальные предметы, принадлежавшие Михаилу Шолохову и его семье. Сейчас в состав музея-заповедника входят шесть объектов культурного наследия федерального значения, 12 - регионального значения, 76 памятников архитектуры, шесть памятников природы и 256 памятников археологии. Зона охраняемого ландшафта музея-заповедника составляет 30 тыс. га.