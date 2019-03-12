В Минкультуры назвали классическим провалом ситуацию с прокатом "Гурвинека"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова назвала ситуацию вокруг выхода в прокат мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра" классическим провалом. Об этом она сообщила журналистам во вторник.

"Кинотеатры устроили "Гурвинеку" "темную". И это стало не частью продуманной рекламной кампании этого релиза, не изощренным пиаром, а настоящим, классическим провалом. Прокат "Гурвинека" - это пример того, как делать не нужно. Ряд последовательных и грубейших ошибок, на которые неоднократно указывали все", - заявила она.

Тем не менее, по мнению директора департамента кинематографии Минкультуры, "подобного рода кризисы для нас лишнее доказательство того, что отрасль активно развивается. В кинотеатрах началась настоящая давка. Продюсеры, прокатчики, сети - все бьются за российского зрителя", - поделилась своим мнением Ольга Любимова.

Как сообщалось, глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что крупнейшие российские частные кинотеатры откажутся от показа российского мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра", прокат которого был назначен на 7 марта, если Минкультуры РФ не выдаст на эту же дату прокатное удостоверение бельгийской анимационной картине "Королевский корги" компании "Вольга".

Это уже не первая попытка переноса релиза проектов компании "Вольга". В январе 2018 года Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз картины "Приключения Паддингтона 2" по причине того, что она совпала "с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм". Тогда министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что ведомство будет выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат российского "фильма-события" и зарубежного блокбастера Минкультуры готово изменить дату релиза западных лент.

Кроме того, министерство в 2018 году уведомило "Вольгу" о переносе проката американского мультфильма "Распрекрасный принц", поскольку он совпадал с релизом мультфильма российского производства "Садко".