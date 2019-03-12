Концерт с участием пианиста Роберта Гласпера в Петербурге откроет фестиваль "Триумф джаза"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Концерт в Санкт-Петербурге с участием известного американского пианиста, обладателя нескольких премий "Грэмми" Роберта Гласпера, а также Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра откроет в среду XIX международный фестиваль "Триумф джаза". Как сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре, вечер состоится на площадке Дворца культуры им. Горького.

"В 2015 году Гласпер записал акустический альбом "Covered" (Bluenote records) со своим трио в составе Винсента Арчера (контрабас) и Дэмиена Рида (барабаны). Альбом стал первым акустическим релизом за последние восемь лет. <…> Именно этот состав при участии DJ Jahi Sundance знаменитый музыкант впервые представит в России на XIX международном фестивале "Триумф Джаза", - отмечается в сообщении.

Гласпер известен как автор наиболее актуальных проектов в современном джазе, R&B и хип-хопе. В начале нового тысячелетия музыкант выпустил ряд успешных сольных альбомов, а мировую славу ему принесли альбомы Black Radio (2012) и Black Radio 2 (2014), в записи которых приняли участие такие исполнители, как Эрика Баду и Snoop Dogg.

Перед петербургской публикой на концерте выступит и джазовая вокалистка из США Лоурин Талезе, за плечами которой, в том числе, сотрудничество со звездами мирового джаза и соула Патти ЛаБелль и Грегори Портером. На фестивале она представит программу совместно с Московским джазовым оркестром.

Коллектив под управлением народного артиста России Игоря Бутмана в этом году празднует свое 20-летие. Отмечается, что только за прошедшие пять лет оркестр дал более 500 концертов в России, а также неоднократно выступал в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Китае, США, Франции и других странах.

Концерты фестиваля также пройдут 14 марта в Тульской филармонии и с 14 по 17 марта в Москве - в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке и в Московском международном доме музыки (ММДМ). В рамках события состоится и V фестиваль-конкурс "Детский Триумф джаза", гала-концерт которого пройдет 16 марта на сцене ММДМ.

"Триумф Джаза", основанный Бутманом в 2001 году, является одним из старейших российских джазовых фестивалей. За почти два десятилетия на его площадке выступили более сотни легендарных музыкантов и исполнителей, в их числе Билл Эванс, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Ли Ритенаур, Ахмад Джамал, Боб Джеймс, Рой Харгроув и многие другие.

