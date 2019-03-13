{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

HBO представил тизер мини-сериала "Чернобыль"

Первая серия выйдет 6 мая 2019 года
' HBO/YouTube'

Телеканал HBO опубликовал тизер пятисерийного сериала "Чернобыль", посвященного аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. 

Главные роли в сериале исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. 

Первая серия выйдет 6 мая 2019 года.

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала самой масштабной техногенной аварией в истории человечества. Взрыв полностью разрушил четвертый энергоблок станции. Огородивший его объект "Укрытие"- бетонный саркофаг высотой более 50 м и внешними размерами 200 на 200 м - был сооружен в период с июля по ноябрь 1986 года. Внутри "Укрытия" находится не менее 95% облученного ядерного топлива из разрушенного реактора.

Теги
США
Русский музей в конце марта откроет первую выставку Малевича в Катаре
Выставка откроется 23 марта
Читать полностью