HBO представил тизер мини-сериала "Чернобыль"

Телеканал HBO опубликовал тизер пятисерийного сериала "Чернобыль", посвященного аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.

Главные роли в сериале исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

Первая серия выйдет 6 мая 2019 года.

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала самой масштабной техногенной аварией в истории человечества. Взрыв полностью разрушил четвертый энергоблок станции. Огородивший его объект "Укрытие"- бетонный саркофаг высотой более 50 м и внешними размерами 200 на 200 м - был сооружен в период с июля по ноябрь 1986 года. Внутри "Укрытия" находится не менее 95% облученного ядерного топлива из разрушенного реактора.