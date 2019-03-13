Сбор средств на документальный фильм о Децле завершен

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Журналист Роман Супер собрал необходимую сумму на съемки документального фильма о рэпере Децле (настоящее имя - Кирилл Толмацкий). Об этом сообщается в среду на странице проекта по сбору средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru .

Артемий Троицкий — о том, кем был Децл

"Он жил честно и искренне и не стал суперзвездой".

"Он жил честно и искренне и не стал суперзвездой". Артемий Троицкий — о том, кем был Децл

На данный момент сумма средств, перечисленная спонсорами на создание фильма, превысила 3,6 млн рублей. Для старта съемок автор проекта планировал собрать не менее 3,5 млн рублей.

Кампания по сбору средств на сайте Planeta.ru стартовала 18 февраля. Любой желающий мог перечислить сумму от 100 до 100 тыс. рублей. За первые сутки общий размер пожертвований превысил 590 тыс. рублей.

Кирилл Толмацкий умер в ночь со 2 на 3 февраля в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. Популярность исполнителю принесли клип на песню "Вечеринка", а также хиты "Кто ты?", "Слезы" и "Письмо". В 2018 году у Децла вышел новый альбом "Неважно, кто там у руля".