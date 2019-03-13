{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Восемь спектаклей вошли в программу фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского"

Фестиваль пройдет в Москве и Подмосковье с 7 по 16 июня 2019 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Восемь спектаклей региональных театров вошли в конкурсную программу II Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского", который пройдет в Москве и Подмосковье с 7 по 16 июня 2019 года. Об этом в среду на пресс-конференции сообщила директор смотра, директор Московского Губернского театра, который является организатором фестиваля, Лариса Вильясте.

"Мы открываемся 7 июня в Горках Ленинских. Там будут происходить интересные вещи, в том числе мероприятия, посвященные дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Фестиваль пройдет в Москве, главной площадкой станет Губернский театр, а также на трех площадках Подмосковья. В том году было пять участников-театров, в этом году их восемь", - отметила Вильясте.

На фестивале представят спектакли из Перми, Санкт-Петербурга, Саратова, Екатеринбурга и Минусинска (Красноярский край). Экспертное жюри выберет лауреатов премии в номинациях за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль. Победителям вручат статуэтки "Верю" - миниатюрные скульптуры режиссера и педагога Константина Станиславского из фарфора.

Откроет фестиваль постановка "Господа Головлевы" пермского театра "У моста", затем состоятся показы театров из Санкт-Петербурга: "Суббота", "Мастерская", Театр имени Ленсовета и Театр на Васильевском острове. Приедут также Минусинский драматический театр, Саратовский ТЮЗ и Свердловский государственный академический театр драмы. "Мы любим самые разные формы спектакля, но для нас было чрезвычайно важно, что отобранные спектакли существуют в поле традиции. Они не будут поражать вас постановочными трюками, шокирующими решениями, но это спектакли, которые захватывают зрителя", - сказала театральный критик, арт- директор фестиваля Ольга Галахова.

В дополнение к фестивалю будет организована образовательная программа, включающая практические занятия для студентов театральных вузов страны, лекции и семинары специалистов по истории русского театра.

Впервые Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" прошел в 2018 году в Москве и Подмосковье. Состоялись показы спектаклей театров из Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. В образовательной программе приняли участие 36 студентов из театральных вузов Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Ярославля и Москвы.

В новость внесены изменения (13:45 мск) - добавлена информация о фестивале после третьего абзаца

Теги
Россия
Мединский оценил ущерб от пиратского контента киноотрасли России
Как отметил глава Минкультуры, каждый год эта цифра составляет от 40 до 70 млрд рублей
Читать полностью