Восемь спектаклей вошли в программу фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Восемь спектаклей региональных театров вошли в конкурсную программу II Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского", который пройдет в Москве и Подмосковье с 7 по 16 июня 2019 года. Об этом в среду на пресс-конференции сообщила директор смотра, директор Московского Губернского театра, который является организатором фестиваля, Лариса Вильясте.

"Мы открываемся 7 июня в Горках Ленинских. Там будут происходить интересные вещи, в том числе мероприятия, посвященные дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Фестиваль пройдет в Москве, главной площадкой станет Губернский театр, а также на трех площадках Подмосковья. В том году было пять участников-театров, в этом году их восемь", - отметила Вильясте.

На фестивале представят спектакли из Перми, Санкт-Петербурга, Саратова, Екатеринбурга и Минусинска (Красноярский край). Экспертное жюри выберет лауреатов премии в номинациях за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль. Победителям вручат статуэтки "Верю" - миниатюрные скульптуры режиссера и педагога Константина Станиславского из фарфора.

Откроет фестиваль постановка "Господа Головлевы" пермского театра "У моста", затем состоятся показы театров из Санкт-Петербурга: "Суббота", "Мастерская", Театр имени Ленсовета и Театр на Васильевском острове. Приедут также Минусинский драматический театр, Саратовский ТЮЗ и Свердловский государственный академический театр драмы. "Мы любим самые разные формы спектакля, но для нас было чрезвычайно важно, что отобранные спектакли существуют в поле традиции. Они не будут поражать вас постановочными трюками, шокирующими решениями, но это спектакли, которые захватывают зрителя", - сказала театральный критик, арт- директор фестиваля Ольга Галахова.

В дополнение к фестивалю будет организована образовательная программа, включающая практические занятия для студентов театральных вузов страны, лекции и семинары специалистов по истории русского театра.

Впервые Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" прошел в 2018 году в Москве и Подмосковье. Состоялись показы спектаклей театров из Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. В образовательной программе приняли участие 36 студентов из театральных вузов Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Ярославля и Москвы.

В новость внесены изменения (13:45 мск) - добавлена информация о фестивале после третьего абзаца