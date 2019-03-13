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Мединский оценил ущерб от пиратского контента киноотрасли России

Как отметил глава Минкультуры, каждый год эта цифра составляет от 40 до 70 млрд рублей
Министр культуры РФ Владимир Мединский Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ежегодный ущерб, наносимый отечественной киноотрасли пиратским контентом в интернете, составляет от 40 до 70 млрд рублей. Минкультуры РФ подготовило предложения по изменениям законодательство в части борьбы с сайтами, распространяющими пиратский видеоконтент, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС глава министерства Владимир Мединский.

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По его словам, в частности, предлагается обязать поисковые системы удалять ссылки на пиратские сайты по требованию правообладателя.

"Наличие огромного количества нелегального контента наносит отрасли огромные прямые убытки. <...> По разным оценкам, совокупный ущерб российской киноотрасли от пиратской деятельности от 40 до 70 млрд рублей в год", - сказал Мединский, представляя презентацию предложений Минкультуры по совершенствованию законодательства в сфере кино.

Согласно данным в презентации, пользователи запрашивают нелегальный контент в поисковых системах 10 млрд раз в год. Минкультуры предлагает ввести перечень информации, которую владелец сайта обязан размещать о себе, например, имя и фамилию, адрес, место нахождения, адрес электронной почты. Кроме того, предлагается сократить сроки принятия судебных решений по нарушениям в части соблюдения прав на контент в сети, а также позволить правообладателям обращаться к провайдеру напрямую с заявлением об удалении незаконного контента.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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