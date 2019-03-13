Российские компании на стендах "Роскино" в 2018 году заключили сделки на 970 млн рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Компания "Роскино" в 2018 году организовала присутствие российских кинокомпаний в 16 мероприятиях и кинорынках в восьми странах, были заключены сделки по продажам российских фильмов на 970 млн рублей, сообщила генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе в среду на пресс-конференции в Москве.

"Общая сумма сделок по продажам национального контента на стенде "Роскино" по итогам восьми кинорынков в 2018 году составила $14,9 млн, или 970 млн рублей. Общие сборы российских фильмов в международном прокате составили $41 млн", - сказала она.

Всего 90 российских компаний презентовали 130 фильмов и сериалов на стендах компании. По словам Мцитуридзе, совокупный бюджет на организацию стендов в прошлом году составил 37 млн рублей, при этом рекламный бюджет на продвижение проектов - 16 млн рублей.

По ее словам, государство на деятельность "Роскино" выделяет ежегодно 28 млн рублей. "Эта сумма обсуждается, возможно, она будет увеличена", - указала она.

Мцитуридзе назвала 2018 год одним из самых успешных для международных продаж индустрии. По ее словам, хитами продаж стали фильмы "Айка", "Лето", мультфильм "Снежная Королева 3".

"Роскино" занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях.