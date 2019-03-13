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Минкультуры проверит информацию о словах главы Королевского балета Грузии об "оккупантах"

Ранее в СМИ появились данные о том, что Гела Поцхишвили перед выступлением в Москве заявил, что балет будет выступать не просто так, а чтобы своим выступлением "показать оккупантам, что они могут"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский дал поручение проверить информацию о высказывании руководителя Королевского национального балета Грузии Гелы Поцхишвили о гастролях в Москве и "оккупантах". Об этом Мединский сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной законодательным инициативам министерства в сфере кинематографа.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Поцхишвили перед выступлением в Москве, которое должно состояться в Кремлевском дворце 10 апреля, заявил, что выступать балет будет не просто так, а чтобы своим выступлением "показать оккупантам, что они могут".

"Я видел эту информацию и уже дал поручение проверить, соответствует ли это действительности. Давайте сначала проверим, что было и как", - сказал Мединский.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичГрузияРоссия
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