Минкультуры проверит информацию о словах главы Королевского балета Грузии об "оккупантах"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский дал поручение проверить информацию о высказывании руководителя Королевского национального балета Грузии Гелы Поцхишвили о гастролях в Москве и "оккупантах". Об этом Мединский сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной законодательным инициативам министерства в сфере кинематографа.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Поцхишвили перед выступлением в Москве, которое должно состояться в Кремлевском дворце 10 апреля, заявил, что выступать балет будет не просто так, а чтобы своим выступлением "показать оккупантам, что они могут".

"Я видел эту информацию и уже дал поручение проверить, соответствует ли это действительности. Давайте сначала проверим, что было и как", - сказал Мединский.