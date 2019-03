DM: в новом фильме Джеймс Бонд сядет за руль электрокара Aston Martin

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. В 25-м фильме о Джеймсе Бонде суперагент впервые сядет за руль автомобиля Aston Martin нового поколения - электрокара ограниченной серии стоимостью £250 тыс. ($328 тыс.), сообщает газета Daily Mail.

По информации издания, это желание режиссера фильма Кэри Фукунаги. "Решение было принято под влиянием нового режиссера картины, последовательного защитника окружающей среды, - приводит издание слова источника. - Фукунага работает напрямую с Aston Martin, чтобы подготовить один из электромобилей к съемкам". Создатели картины "полагают, что самое время посадить Бонда в автомобиль с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу".

Сейчас в мире насчитывается 155 автомобилей Rapide E - первого электромобиля Aston Martin. Впервые Aston Martin на бензиновом двигателе использовал более полувека назад один из самых популярных исполнителей роли агента 007 - Шон Коннери в картине Goldfinger ("Голдфингер", 1964).

Начало работы над лентой (пока под условным названием "Бонд 25") запланировано на 6 апреля 2019 года. К настоящему времени о британском суперагенте снято 24 фильма. Общие кассовые сборы составили более $10 млрд.

В четырех последних фильмах бондианы роль агента 007 исполнил британский актер Дэниел Крейг (он же сыграет и в "Бонде 25"). Суперагентами были Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

Актером, снявшимся в самом большом числе официальных картин популярной киносаги, является Роджер Мур. На его счету роли в семи фильмах - "Живи и дай умереть" (Live and Let Die, 1973) и "Человек с золотым пистолетом" (The Man with the Golden Gun, 1974) Гая Хэмилтона, "Шпион, который меня любил" (The Spy Who Loved Me, 1977) и "Лунный гонщик" (Moonraker, 1979) Льюиса Гилберта, "Только для твоих глаз" (For Your Eyes Only, 1981), "Осьминожка" (Octopussy, 1983) и "Вид на убийство" (A View to a Kill, 1985) Джона Глена.

Первый фильм киноцикла о приключениях Джеймса Бонда под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн.