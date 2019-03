В Лондоне обнародовали "длинный список" Международной Букеровской премии

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. "Длинный список" Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, был обнародован в среду в Лондоне. В него вошли 13 авторов из 11 стран мира.

В числе претендентов на получение премии оказался прошлогодний ее лауреат - польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук с романом "Пройдись плугом по костям мертвых" (Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead). "Короткий список" из шести книг жюри объявит 9 апреля, а победитель будет назван 21 мая.

В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский. Денежный приз премии составляет £50 тыс. ($65,8 тыс.), который будет разделен между писателем-победителем и переводчиком.