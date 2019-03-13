Первый российский фестиваль кино о гастрономической культуре открылся в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Первый российский фестиваль документальных фильмов о гастрономической культуре Eat Film Festival открылся вечером в екатеринбургском "Ельцин-Центре", сообщила пресс-служба центра.

"Программа фестиваля предлагает абсолютно новый для Екатеринбурга гастрономический опыт: показы документальных фильмов о главных трендах и людях, вершающих революцию не только в своих ресторанах, но и в умах огромного числа последователей, ужины и дискуссии с героями и режиссерами фильмов", - сказали в пресс-службе.

Премьерой на фестивале станет фильм "Жуки" о поисках съедобных насекомых по всему миру. "Кроме того, покажут кинокартины международного фестиваля документального кино о новой культуре "Beat Film Festival" о женщинах-шефах, столовой итальянского повара Массимо Боттуры для бездомных и выезде известного ресторана скандинавской кухни в Копенгагене Noma в Японию", - пояснили в пресс-службе.

Показ всех фильмов пройдет в оригинальной версии с русскими субтитрами.

Организаторами фестиваля являются основатели международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival Кирилл Сорокин и Алена Бочарова и ресторатор Екатерина Дроздова. Планируется, что главный гость фестиваля, гастрономический обозреватель Елена Чекалова, приготовит ужин "Необычные блюда из обычных продуктов".