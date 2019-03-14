В Париже с участием России открылся Международный книжный салон

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Один из крупнейших литературных форумов Европы - Парижский книжный салон - открылся в четверг в выставочном комплексе у Версальских ворот. Торжественная церемония собрала известных писателей, критиков и представителей ведущих издательских домов мира, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Россия на книжном форуме организует свой стенд, который в этом году разместился на площади около 100 квадратных метров. Как сообщили в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), в этом году посетителям салона представлены более 600 новинок отечественного книгоиздания, среди которых новые издания русской классики и произведения современных российских авторов, детские книги, путеводители по России, фотоальбомы.

Посол России во Франции Алексей Мешков, открывая российский стенд, подчеркнул, что "Франция - это та площадка, где русская литература востребована и на русском языке, и в переводах". "Совершенно не случайно, что здесь каждые два-три месяца проходят книжные форумы, но парижский салон - это жемчужина книгоиздательства, - подчеркнул дипломат. - Мы очень рады, что все больше и больше наших авторов присутствуют на этих стендах".

Российско-французское сотрудничество

Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспечати Михаил Сеславинский. "В России ежегодно издается около 120 тыс. наименований книг, что делает нашу страну одним из признанных лидеров мирового книгоиздания. И только самые лучшие из них обычно попадают на международные книжные ярмарки", - отметил глава ведомства.

Он сообщил, что в этом году в рамках салона встречи пройдут с такими писателями, как Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Татьяна Москвина, Сергей Самсонов, Валерий Байдин, Ирина Краева. Также запланированы мероприятия в Сорбонне, Национальном институте восточных языков и цивилизаций, Парижском институте политических наук, Духовно- культурном православном центре на набережной Бранли, Российском центре науки и культуры в Париже, Культурном центре имени Александра Солженицына.

"Все эти мероприятия, как и само участие России в Парижском книжном салоне, направлены на дальнейшее развитие российско-французского сотрудничества в гуманитарной сфере, которое значительно активизировалось в последние годы", - подчеркнул руководитель Роспечати.

В конкурентном поле

В беседе с журналистами Сеславинский подчеркнул, что "Россия сегодня находится в сложном конкурентном поле". "На любом книжном форуме мы конкурируем с крупнейшими мировыми издательствами, которые выпускают свои новинки. Наша задача - продемонстрировать масштаб отечественного книгоиздания, продемонстрировать как европейским издательствам, так и той большой русской диаспоре, которая традиционно находится во Франции и посещает Парижский книжный салон", - сказал глава Роспечати, отвечая на вопрос ТАСС.

"Особенность нашего участия в книжных салонах этого года - то, что мы все-таки постепенно восстанавливаем программу перевода. В Советском Союзе была мощная переводческая школа, которая частично потерялась. И нам потребовалось несколько лет для того, чтобы заработал институт перевода. Чтобы найти и воспитать новые поколения переводчиков, которые могут переводить на языке XXI века. Постепенно, шаг за шагом, отечественные литературные новинки выходят на европейских языках. Это вот главное направление, которое мы должны развивать", - убежден Сеславинский.

Российская программа

В программу книжного форума вошли более 40 различных мероприятий с участием российских специалистов книгоиздательской отрасли. Будут представлены неизвестные ранее иллюстрации русских художников к произведениям французского писателя и литературного критика Анатоля Франса, 175-летие которого отмечается в этом году.

Отдельная дискуссия в рамках форума будет посвящена выходу в этом году новых томов "Русской библиотеки" на французском языке. Проект осуществляется российским Институтом перевода в партнерстве с Институтом славистики университета Сорбонна и рядом ведущих французских издателей. Старт этому проекту, объединяющему усилия многих французских издателей, переводчиков с русского языка, редакторов был дан в прошлом году на площадке парижского салона.

Институт мировой литературы им. А.М.Горького на форуме представит свои новые научные публикации. Группа компаний "Регион" расскажет о новом проекте - фотоальбоме "Россия. Полет через века", а Федеральное агентство железнодорожного транспорта познакомит посетителей книжной ярмарки с томом "История транспорта в России".

Все желающие смогут приобрести на форуме книги российских писателей в киоске "Либрери дю Глоб", а также в книжном магазине "Жибер Жозеф" на стенде "Объединенная Европа".

В течение нескольких дней на экране на российском стенде будут демонстрироваться документальные фильмы разных лет о судьбах русских писателей. По окончании салона, как отметили в Роспечати, книги будут переданы в дар российским учреждениям в сфере культуры, работающим во Франции.

Парижский книжный салон завершит работу 18 марта. В этом году в нем принимают участие 50 стран. Организаторы ожидают, что форум посетят около 165 тыс. человек.