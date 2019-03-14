Петербургские театры представят на "Золотой маске" спектакли "Томми" и "Снегурочка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Два спектакля петербургских театров - "Томми" и "Снегурочка", - которые представят в пятницу на фестивале "Золотая маска", по-разному подведут зрителей к проблеме сохранения человеческой индивидуальности с условиях современного социума. Спектакль "Томми" будет сыгран в программе "Детский Weekend" Фестиваля "Золотая Маска-2019" на Малой сцене МХТ имени Антона Чехова.

Молодой режиссер Новой сцены Александринского театра Антон Оконешников обратился к пьесе для детей драматурга Анастасии Букреевой. Это история о том, как случайно принесенный с улицы камень стал другом мальчика-инвалида.

"Главное в этой пьесе - ощущение близости героев при одновременной их отдаленности друг от друга. Преодоление этой человеческой изоляции и есть главный драматургический стержень. Это не совсем привычный спектакль, решенный в форме скайп-трансляции. Мне хотелось бы говорить с молодым зрителем на современном языке, поэтому в работе представлен синтез приемов театрального, кино- и мультимедиа-искусств, близких, на мой взгляд, современному подростку", - представил Оконешников свою работу журналистам в преддверии премьеры. По его словам, "Томми" - это "спектакль-сказка об одиночестве, боли, дружбе и любви", который может быть интересен зрителям всех возрастов.

Независимый театральный проект "Снегурочка", который в этот же день будет показан в Центре современного искусства "Винзавод", станет вторым представлением на "Золотой маске" оперы Александра Маноцкова. В минувшем году это произведение в постановке новосибирского театра "Старый дом" принесла премию этому коллективу за эксперимент. На этот раз свое прочтение оперы представит петербургский режиссер Елена Павлова.

Как отмечает в своей рецензии театровед Тата Боева, "питерской "Снегурочке" возвращено авторское обозначение Александра Островского: весенняя сказка, причем слово "весна" становится определяющим в решении. Режиссер Елена Павлова вместе с дизайнером Никитой Климовым начинает с цветовой гаммы - в ней насыщенный бордовый и можжевеловый, теплые земляные оттенки - и последовательно рассказывает историю горячего, витального сообщества, которое готово спалить любого, кто не разделяет его страсть к жизни. Весь событийный ряд подчинен одной мысли: тотальному несовпадению некоммуникативной, отстраненной ледяной девы и бурно жизнелюбивых берендеев".