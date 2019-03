Рок-группа Manowar дала концерт в Москве

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Георгий Перов/. Американская рок-группа Manowar выступила в четверг в российской столице. Ее единственный московский концерт прошел с аншлагом на сцене стадиона "Динамо".

Квартет отправился в путь 25 февраля после более чем 14-месячного перерыва и 50-процентного обновления состава. Его мировые гастроли проходят под вывеской The Final Battle World Tour, что можно перевести как "Последний бой". Между тем, как сообщил в интервью ТАСС в преддверии российских шоу лидер, основной композитор и бессменный басист коллектива Джоуи Демайо, о распаде Manowar речи не идет. Группа просто решила свести к минимуму разъезды по планете, а нынешнее турне получило свое название в честь готовящегося к выпуску альбома The Final Battle: он будет состоять из трех частей, первая из которых выйдет в апреле, но до этого момента новый материал в живом звучании никто не услышит.

Классика хэви-метал и русский колорит

"Борцы за чистоту металла", как именуют себя сами музыканты, не стали нарушать многолетнюю традицию, начав выступление со своей визитной карточки - тяжелого рок-н-ролла Manowar (1982), следом за которым прозвучали такие песни, как Call to Arms (2002) и Brothers of Metal Pt. 1 (1996). За 1 час 40 минут группа сыграла в общей сложности 17 композиций.

Также прозвучала монументальная баллада Swords in the Wind (2002), посвященная, как и едва ли не большая часть творчества Manowar, теме скандинавской мифологии и никогда до этого года не исполнявшаяся в России. Вторым подарком слушателям стала инструментальная версия романса "Дорогой длинною", которую Демайо вставил в свое продолжительное соло на бас-гитаре. Через какое-то время к его импровизациям присоединился новичок - ударник Маркус Кастеллани, и они на пару сыграли собственную вариацию на тему "Полета шмеля" Николая Римского-Корсакова, впервые увидевшую свет под названием Sting of the Bumblebee еще в 1988 году на пластинке Kings of Metal. Также на концерте выступил и второй дебютант - гитарист И-Ви Мартел, однако ни он, ни барабанщик права демонстрировать сольные номера, практически всегда присутствовавшие в концертной программе квартета, пока не удостоились.

Плюсы и минусы

Отдельно стоит упомянуть звукорежиссера Джеффа Хэйра, работающего с коллективом с 1986 года, когда тот еще не достиг звездного статуса. В разговоре с корреспондентом ТАСС этот профессионал высочайшего класса подчеркнул, что принципиально использует старый громоздкий 48-канальный пульт, поскольку только таким образом удается добиться на концертах знакомого многим буквально с детства фирменного звучания Manowar. Фонограммы, по его словам, используются по минимуму: это, как правило, эффекты наподобие звона мечей или топота копыт. В доказательство своих слов Джефф продемонстрировал, как может обработать в полевых условиях вокал, чтобы он зазвучал не хуже, чем в студии.

Вместе с тем не обошлось без накладки: композиция The Power of Thy Sword (1992) оказалась практически полностью загубленной из-за доминировавшего низкочастотного гула, и остается только гадать, что было причиной - то ли желание Демайо изменить аранжировку, то ли просчет Хэйра.

Зато, выйдя на бис, басист, к восторгу аудитории, произнес продолжительную речь на русском языке, отдав должное поклонникам, которые поддерживали Manowar на протяжении стольких лет, и пообещав, что нынешний приезд не станет последним. Его монолог, неоднократно прерывавшийся одобрительными возгласами, завершился словами "Да здравствует Россия, да здравствует Москва!", после чего музыкант выпил за здоровье собравшихся банку пива отечественного производства. В финале к Джоуи присоединились коллеги, и зал напоследок взорвали еще два хита эпохи расцвета хэви-метал - Hail and Kill (1988) и Black Wind, Fire and Steel (1987).

Цифры и факты

Коллектив Manowar, название которого можно перевести как "Воин", был образован в 1980 году. Двумя годами позднее увидела свет его дебютная работа под названием Battle Hymns. Пика популярности группа достигла с выходом шестой пластинки Kings of Metal (1988).

Что касается готовящегося к выпуску альбома The Final Battle, то здесь в плане статистики возникают расхождения. Кто-то склонен считать его 14-м по счету, но некоторые настаивают на цифре "12". Виной тому два диска - Battle Hymns MMXI (2010) и Kings of Metal MMXIV (2014), которые содержат классический материал в совершенно новых аранжировках, записанный другим, нежели оригиналы, составом. Последняя по-настоящему новая работа, The Lord Of Steel, была издана в 2012 году.

За последний год с небольшим состав рок-команды претерпел существенные изменения. Помимо отцов-основателей - вокалиста Эрика Адамса и басиста Джоуи Демайо, сейчас в него входят гитарист И-Ви Мартел и ударник Маркус Кастеллани.

В рамках нынешнего российского турне, начавшегося 1 марта в Новосибирске, группа уже посетила Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Самару, Санкт-Петербург и Москву. Следующие остановки она сделает в Ростове-на-Дону (16 марта) и Краснодаре (18 марта), после чего продолжит гастроли в Киеве, Минске и странах Восточной и Западной Европы.