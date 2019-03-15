На сгоревшем складе Музея Рублева хранились копии фресок неосновного фонда

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Копии фресок Феофана Грека и Дионисия, которые хранились на складе Музея имени Андрея Рублева в Москве, принадлежат научно-вспомогательному фонду музея, а не основному государственному музейному фонду. Об этом ТАСС в пятницу сообщила замдиректора музея по развитию Светлана Липатова.

10 марта в цехе с краской на 1-й Магистральной улице произошел пожар. О том, что при пожаре сгорело 62 копии фресок Грека и копия алтаря храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в натуральную величину сообщал телеграм-канал 112.

"Действительно, 10 марта на Магистральной улице произошел пожар. Там находился склад с полиграфической продукцией - это каталоги выставок музея, также находились копии фресок Дионисия и Феофана Грека, выполненные в XX веке. Они не входят в состав государственного музейного фонда, это предметы, находящиеся в составе научно-вспомогательного фонда музея, который отличается по правилам хранения и другим особенностям от того, что называют основным фондом музея", - сказала она.

Вместе с тем, представитель музея затруднилась сказать, в каком состоянии находятся работы. "Наши сотрудники сразу выехали на место ЧП, но их не допустили туда ни в день происшествия, ни в течение недели. Пока у нас нет никакой информации об их состоянии, но надеемся, что в ближайшее время сотрудники будут допущены на место пожара, поскольку только сегодня мы получили разрешение, чтобы осмотреть место происшествия", - пояснила Липатова.

По словам директора департамента музеев Минкультуры РФ Владислава Кононова, предметы основного музейного фонда, требующие особых условий хранения и охраны, не могли находиться в подобном помещении. "Никаких предметов музейного фонда там (на загоревшемся складе - прим. ТАСС) не было, это невозможно. У предметов музейного фонда особый режим хранения и охраны", - отметил он в беседе с ТАСС.

Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м, произошло частичное обрушение крыши на площади более 1 тыс. кв. м, возгоранию был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.