THR: Джеймс Ганн вернется к съемкам третьей части "Стражей галактики"

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Режиссер Джеймс Ганн, со скандалом уволенный в июле 2018 года киностудией Disney, вновь принят на работу в компанию и займется съемками третьей части популярной киносаги "Стражи галактики" (Guardians of the Galaxy). Об этом сообщил в пятницу портал The Hollywood Reporter (THR).