Театры Петербурга представят на "Маске" спектакль-прогулку и постановку по мотивам картин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Два петербургских театра представят в субботу свои спектакли на фестивале "Золотая маска" в Москве. Проект "Упсала-Цирк" покажет инклюзивный спектакль "Сны Пиросмани" по мотивам картин грузинского художника Нико Пиросмани, а коллектив "Театра. На Вынос" пригласит зрителей на прогулку с поэтом по городу.

"Самого Пиросмани (художник жил в 1862-1918 годах - прим. ТАСС) уже нет, но мы точно знаем, из чего складывался мир, который он видел. У его картин есть звучание, и нам остается только искать и смешивать эти звуки. У них есть свой ритм, и мы послушно идем за ним через движение и трюк. Предметы разговаривают с нами и появляются в спектакле в самых неожиданных формах. И стоит добавить сюда немного воображения, как персонажи картин оживают", - говорится в описании спектакля на сайте фестиваля.

Отмечается, что основой для постановки стала творческая лаборатория "Упсала-Цирка" в Грузии в 2017 году. В ней принимают участие дети и подростки из неблагополучных семей, коррекционных школ, дети с синдромом Дауна, выпускники цирка - артисты профессиональной труппы. В спектакле, наряду с цирковыми трюками, они сами создают музыкальную партитуру и используют элементы инженерного театра. Его покажут в Центральном детском магазине в Театральном проезде.

Поэтическая прогулка

"Театр. На вынос" представит спектакль из цикла Poe.tri (от англ. poetic trip - поэтическое путешествие), который предложит зрителям прогуляться по городу вместе с героем "в его ботинках". "Каждая прогулка уникальна, повторить ее невозможно. Несмотря на предварительную подготовку, событие имеет гибкую структуру, которая находится в прямой зависимости от обстоятельств времени и места исполнения", - рассказал ТАСС один из создателей проекта Максим Карнаухов.

Спектакль с участием Кирилла Широкова будет называться "Прогулка внутрь себя над поверхностью чужой речи по Кутузовскому проспекту (от моста до… )". Он начнется у памятника Петру Столыпину на Конюшковской улице, рядом с Домом правительства РФ, при этом место его завершения остается тайной до конца маршрута. Организаторы фестиваля рекомендуют зрителям надеть удобную обувь, подходящую для длительной прогулки, и быть готовыми к переменчивой московской погоде.

В этом году национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска" отмечает свое 25-летие. Основная конкурсная программа проходит в Москве с февраля по апрель. Церемония вручения премии состоится 16 апреля на Исторической сцене Большого театра.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Фестиваль в городах России проводится с 2000 года.