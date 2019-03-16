Открытие фотовыставки "Бренды Крыма" состоялось в Москве на Никитском бульваре

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Выставочный фотопроект "Бренды Крыма", приуроченный к пятилетию воссоединения Крыма с Россией, открылся в субботу в рамках фестиваля "Крымская весна" на Никитском бульваре в Москве, посмотреть экспозицию можно будет до 18 апреля. Об этом сообщил ТАСС в субботу директор Департамента информационного и медиаобеспечения Русского географического общества Виктор Дятликович.

"Сегодня мы открыли фотовыставку "Бренды Крыма" в рамках фестиваля "Крымская весна", которая продлится до 18 апреля. Семь работ в экспозиции - это фотографии участников фотоконкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Эта выставка будет интересна для всех, кто планирует путешествие в Крым или просто хочет полюбоваться главными достопримечательностями этого полуострова", - сказал он.

Всего представлено 32 авторских фотоснимка, изображающих крымскую природу, архитектуру и сцены из повседневной жизни крымчан. Посетители увидят вершину горы Ай-Петри и яшмовый пляж, водопад Учан-Су и Кояшское озеро, а среди архитектурных достопримечательностей - Массандровский дворец и Генуэзскую крепость, храм Иоанна Предтечи и башню Кыз-Куле.

Фестиваль "Крымская весна" проходит с 16 по 18 марта в Москве в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией. На 13 площадках организуют выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля стала Общественная палата РФ, а организатором выступило правительство Москвы.