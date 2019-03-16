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Red Hot Chili Peppers выступили у пирамид Гизы

Концерт длился около двух часов, за которые музыканты исполнили 21 композицию
' Red Hot Chili Peppers/YouTube'

ТАСС, 16 марта. Рок-группа Red Hot Chili Peppers (RHCP) в субботу выступила с концертом на плато Гиза перед египетскими пирамидами Хеопса, Хефрена и Микерина. Концерт транслировался на официальном сайте группы.

В ходе выступления, которое стало завершающим после двухгодичного мировое турне, группа исполнила такие известные композиции как Can't Stop, Snow, Californication и Give It Away. Всего же в ходе концерта, который длился более двух часов, прозвучала 21 композиция.

Red Hot Chili Peppers второй раз в истории группы выступили на африканском континенте. Впервые рок-музыканты побывали в Африке в 2013 году, отыграв два концерта в Южно-Африканской Республике.

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers - одна из самых популярных в мире и успешных в коммерческом плане. На счету RHCP семь премий Grammy и более 80 млн копий альбомов, проданных по всему миру.

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