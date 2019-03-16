Пушкинский музей пока не получил ответа от владельцев полотна Тициана "Венера и Адонис"

СОЧИ, 16 марта. /ТАСС/. Владельцы картины Тициана "Венера и Адонис" не выходят на связь с Государственным музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, который готов приобрести это полотно. Об этом рассказала журналистам директор музея Марина Лошак субботу в Сочи, где проходит финал конкурса управленцев "Лидеры России".

Ранее сообщалось, что музей готов в любое время выкупить картину за $5-6 млн. Средства уже предоставлены спонсорами.

"Самое печальное, что мы его [ответа] не получили. Очень много усилий, но эти владельцы условные, мы так и не знаем, кто это. Уходят от ответа и просто не отвечают на звонки, и мы ужасно расстроены этим", - сказала Лошак.

По ее словам, все музеи, аукционные дома и эксперты знают об этой ситуации. "Никто из этих людей, из этих институций не купит [картину]. Но всегда существует возможность, чтобы вещь оказалась у какого-то физического лица, у какого-то частного коллекционера", - отметила директор музея.

Ситуация с полотном "Венера и Адонис" развивается уже давно. Изначально предполагалось, что картина является копией полотна Тициана. Осенью 2005 года замдиректора Пушкинского музея по научной работе Виктория Маркова установила, что это оригинал.

Позднее с помощью исследований было подтверждено, что это оригинальное полотно, и даже в Национальном музее Прадо в Мадриде признали, что находящийся в их коллекции оригинал - вторая версия "Венеры и Адониса".

Картине требовалась реставрация, и Пушкинский музей, опасаясь, что полотно может попасть в руки не самых профессиональных специалистов, порекомендовал отправить шедевр в Венецию. В музее помогли договориться с профессионалами, разбирающимися именно в технике Тициана. Реставрация продлилась два года, после чего картина хранилась в Швейцарии.

В 2017 году она предстала перед гостями Пушкинского музея на выставке "Тициан. Тинторетто. Веронезе". В декабре 2018 года стало известно, что владелец этой картины готов к переговорам с музеем о продаже картины.