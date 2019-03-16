Серию гравюр Пикассо представили в центре искусств в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Серию гравюр Пабло Пикассо к пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка "Великолепный рогоносец" представили в субботу в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге. Коллекция работ Пикассо концептуально объединена с работами уральского скульптора и художника Андрея Антонова, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе центра.

"На выставке представлены 12 гравюр Пикассо, серия была создана по теме и сюжету пьесы бельгийского драматурга "Великолепный рогоносец". Эта серия признается одной из шедевральных в технике гравюр у Пикассо. Коллекция произведений Пикассо представлена совместно с работами Андрея Антонова на выставке "Лабиринт Минотавра". Акцентом проекта стала экспозиция оригиналов Пабло Пикассо, который называл и нередко изображал себя минотавром", - сказали в центре.

Проект "Лабиринт Минотавра" создан к 75-летию художника Андрея Антонова. "Помимо того, что экспозиция выстроена по типу лабиринта, она носит смысловую нагрузку. Внутри очень богатое оформление, где много экспонатов и работ, например, одна из частей лабиринта оформлена как часть мастерской Антонова, где представлено много небольших скульптур. Также на выставке очень много графики, которую редко показывал сам Антонов, и многие даже не знают, что у него есть графические работы", - сказали в центре.

Антонов является заслуженным художником России. Он окончил Свердловское художественное училище имени Шадра и Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское).

Международный центр искусств "Главный Проспект" - арт-пространство для проведения выставок и концертов. Целью его работы является сотрудничество между различными культурными и научными сферами, популяризация истории Екатеринбурга.