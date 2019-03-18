Большой театр подарил Парижу "Русскую весну"

ПАРИЖ, 18 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Большой театр России, завершивший воскресным вечером двухдневные гастроли в Большом зале Парижской филармонии, подарил французам на прощание "Русскую весну". Так назывался концерт, составленный из произведений русских композиторов, которые прозвучали в исполнении хора и оркестра Большого под управлением музыкального руководителя - главного дирижера театра Тугана Сохиева, передает корреспондент ТАСС.

"Русская весна"

"Русская весна" собрала аншлаг. Большой зал Парижской филармонии, рассчитанный на 2,4 тыс. мест, был заполнен до отказа. В этом огромном пространстве корреспонденту ТАСС не удалось обнаружить ни одного пустующего кресла.

Словом, полностью повторилась картина, которая наблюдалась здесь накануне, в субботу, когда Большой театр представил французам малоизвестную на Западе оперу Николая Римского-Корсакова "Псковитянка", исполненную в концертном варианте. Пустых мест в зале не было.

Воскресный концерт начался с "Весны". Абсолютно неизвестная европейскому слушателю кантата Сергея Рахманинова, написанная композитором по поэзии Николая Некрасова, была принята аудиторией с воодушевлением. Эмоций добавили "Половецкие пляски", которые были исполнены не в симфоническом варианте, а так, как задумал Александр Бородин в опере "Князь Игорь".

Во втором отделении прозвучала Вторая симфония Сергея Рахманинова. Это, по выражению Сохиева, "одна из самых известных симфоний XX века, настоящий шедевр".

Завершился концерт продолжительной овацией. Зрители кричали "браво" и аплодировали стоя.

Музыкальный диалог

"Прекрасный вечер, я в восторге", - оценил концерт в беседе с ТАСС посол РФ во Франции Алексей Мешков. "Большой театр всегда востребован, во Франции его всегда ждут", - отметил он.

По словам посла, программа этих гастролей была насыщенной. Публика с благодарностью и пониманием встречала выступления.

"Иногда даже начинаешь задумываться: если так хорошо понимают нашу культуру, выступления наших прекрасных коллективов, почему в политике не всегда стремятся нас понять? Я думаю, это еще один урок для всех - если искусство нас сближает, значит, у нас есть реальные возможности двигаться вперед и по другим направлениям", - поделился своими соображениями дипломат.

С удовольствием отозвался о концерте и его непосредственный участник - главный дирижер Большого Туган Сохиев. "Какой замечательный прием! Как внимательно слушает публика", - восхитился маэстро.

"Мы знакомим французских слушателей с неизвестными им произведениями русской музыки, открываем им несметные богатства русской культуры. Такова высокая миссия Большого театра", - заявил дирижер.

Он также сообщил, что инициатива приглашать Большой театр в Парижскую филармонию принадлежит ее президенту Лорану Байлю. "Это очень важная личность во французской культуре. Будучи дирижером по специальности, Лоран Байль также является президентом знаменитого Оркестра де Пари", - представил коллегу Сохиев.

Со своей стороны, Лоран Байль с пиететом отозвался о Большом. "Для нас огромная честь - приглашать во Францию Большой театр, который может представлять Россию на самом высоком уровне", - отметил он.

По словам собеседника ТАСС, между Большим театром и Парижской филармонией много точек соприкосновения. "Но главный интерес заключается в том, чтобы через эти два художественных учреждения усилить исторически сложившиеся российско-французские связи", - подчеркнул Байль.

Продолжение следует

В завершение диалога Сохиев и Байль заверили, что сотрудничество Большого театра и Парижской филармонии получит продолжение.

"Наше первое выступление в Парижской филармонии случилось в 2017 году. Тогда мы показали "Орлеанскую деву" Чайковского в концертном исполнении, - напомнил музыкальный руководитель российского театра. - Прошло два года, и мы снова в Париже, привезли "Псковитянку" Римского-Корсакова и концерт "Русская весна".

Однако отныне, по словам Сохиева, Большой будет наведываться во французскую столицу ежегодно. "Мы решили, что будем встречаться в Париже каждый год", - сказал он, добавив, что репертуар на следующий год уже определен.

"В 2020 году на сцене Большого зала Парижской филармонии мы представим два редко исполняемых сочинения - это будет опера Петра Чайковского "Мазепа" и "Иван Грозный" Сергея Прокофьева", - уточнил Сохиев.

Президент Парижской филармонии подтвердил, что эти названия уже внесены в афишу возглавляемого им учреждения на будущий год.