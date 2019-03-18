Как воспитывают детей в Вестеросе. Отрывок из книги о психологии в "Игре престолов"

Почему Санса такая сильная? Почему Серсея такая вредная? Почему Робин вырос таким несамостоятельным? И кто из них достоин быть правителем? Оказывается, многое зависело от родителей

В книге "Игра престолов" и психология: Душа темна и полна ужасов", которая выходит в марте в издательстве "Альпина Паблишер", команда психологов анализирует поступки и мотивацию персонажей культовой франшизы. Почему Джоффри вырос жестоким и злым? Кто лучшая мать Семи Королевств? Как победить в игре престолов? Изучая сериал, авторы предсказывают развитие событий, а также дают ответ на мучающий всех вопрос: "А что, если бы?.." В одной из глав психолог Стивен Хапп рассуждает о стиле воспитания в четырех главных семьях Вестероса — Ланнистеров, Старков, Арренов и Баратеонов. Он опирается на два главных фактора: чуткость и требовательность, объясняя, как сохранить родительский авторитет, проявляя теплоту и заботу, и не переборщить с похвалой, на примере Арьи, Серсеи, Робина и Джоффри.

Описание Обложка книги "Игра престолов" и психология: Душа темна и полна ужасов" © Издательство "Альпина Паблишер"

Воспитание в стиле лютоволка — авторитетное, со следом Винтерфелла Авторитетный стиль воспитания характерен для родителей, проявляющих высокую степень чуткости и высокий уровень требовательности. Этот стиль представлен в доме Старков, на гербе которых изображен лютоволк, поэтому я называю его воспитанием в стиле лютоволка. Чуткость — высокая. За то короткое время, что мы видим Неда Старка в сериале, он демонстрирует несколько примеров чуткого воспитания. Когда Нед наблюдает, как его сын Бран неумело стреляет из лука под смех окружающих, он мягко поощряет мальчика продолжать попытки. Он проявляет теплоту к своей дочери Арье, целуя ее в лоб. Другие родительские фигуры в доме Старков используют похвалу — например, септа Мордейн и Джон Сноу с младшими детьми Старков. С чуткостью авторитетного стиля воспитания согласуется умение родителей договориться с детьми. Хотя Нед изначально считает, что девочкам ни к чему бой на мечах, как только он понимает, что для Арьи это чрезвычайно важно, он приводит "учителя танцев", чтобы она освоила владение мечом. Тем самым Нед показывает дочери, что он поддерживает ее психологическую автономию (стремление делать что-то самостоятельно), что также характерно для авторитетного воспитания.

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Требовательность — высокая. Применяя дисциплинарные взыскания, родители демонстрируют требовательное воспитание. И Нед, и Кейтилин отправляют Арью в ее комнату, если им не нравится ее поведение. Однако требовательность, свойственная авторитетному стилю воспитания, оставляет детям некоторую свободу возражений. Когда дочери Неда протестуют против его решения отослать их из Королевской Гавани, он, сохраняя твердость, объясняет им причины. Более того, Нед широко пользуется моральными рассуждениямисо своими детьми, а такое поведение родителей способствует нравственному развитию детей. Дополнительные особенности. Кроме рассмотренных двух аспектов авторитетного воспитания, свойственное Старкам воспитание в стиле лютоволка уникально приспособлено к суровым реалиям севера. Еще одна грань отцовского поведения Неда проявляется, когда он требует, чтобы Бран наблюдал, как он обезглавит дезертира. В описании авторитетного воспитания по Баумринд ничего подобного нет, однако для Старков это важно. Заставить Брана наблюдать за казнью — нелегкое решение, ведь даже Кейтилин тревожится, следует ли десятилетнему ребенку видеть столь жестокую сцену. Но, возможно, Брану когда-нибудь придется стать лордом Винтерфелла, и Нед напоминает: "Он не всегда будет ребенком. А зима близко". Воспитание в стиле сокола — либеральное, с завихрениями Орлиного Гнезда Либеральный стиль воспитания характерен для родителей, которые демонстрируют высокую степень чуткости, но низкий уровень требовательности. Этот стиль представлен в доме Арренов, чей герб — сокол, а потому назовем его воспитанием в стиле сокола. Чуткость — высокая. Исследования показывают, что родители с большей вероятностью проявляют гиперопеку по отношению к первенцам и детям, у которых, по их мнению, слабое здоровье, отсюда — чрезмерная чуткость в воспитании. Боясь смерти болезненного сына, тем более что времена неспокойные, Лиза Аррен чересчур опекает Робина, когда он становится юным лордом Орлиного Гнезда. Робин редко появляется без матери, обычно сидит рядом с ней, и, хотя ему уже шесть лет, Лиза все еще относится к нему как к "малышу" и называет "мой сладкий". Она очень чутка к потребностям Робина — похоже, даже слишком чутка. Мизинец говорит: "Она так сильно любила своего сына, что стала защищать его от всего". Учитывая все эти факторы, а также суровые времена и суровую культуру, избыточно чуткий подход к воспитанию Лизы Аррен вполне предсказуем и согласуется с результатами исследований. Требовательность — низкая. Лиза как родитель практически ничего не требует от сына. Ее сестра отзывается о Робине как о "совершенно невоспитанном" и опасается, что он таким и вырастет, если только не проведет какое-то время вдали от матери. Когда Мизинец дарит Робину хрустального сокола, тот через несколько минут выбрасывает подарок в Лунную дверь, при этом его неблагодарность и пренебрежение чувствами другого человека, похоже, совсем не волнуют его мать.

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Когда Санса отвешивает Робину пощечину за гадкое поведение, даже Мизинец, нравственность которого более чем сомнительна, говорит ей, что матери давно следовало приструнить мальчика. Исследования показывают, что родительская слабость, подобная той, что проявляет Лиза, обычно влечет за собой проблемы поведения у детей. Дополнительные особенности. Лиза кормит Робина грудью гораздо дольше, чем принято в Вестеросе. Она продолжает давать ему грудь, хотя мальчику уже исполнилось десять лет, и часто использует это, чтобы унять его. Эта черта воспитания в стиле сокола отражает тенденцию, которая наблюдается сегодня в некоторых кругах. Продление грудного вскармливания поощряется сторонниками "родительской привязанности", такими как педиатр Уильям Сирс и актриса, она же невролог Маим Бялик. Некоторые апологеты рекомендуют кормить ребенка грудью до четырех, пяти, шести и даже семи лет. Несмотря на то что грудное вскармливание прекрасно подходит большинству младенцев в течение года или двух, исследования, подтверждающие его преимущества для детей старшего возраста, практически отсутствуют. Воспитание в стиле льва — авторитарное, с камнем Утеса Кастерли Авторитарный стиль воспитания характерен для родителей, которые демонстрируют низкую степень чуткости, но высокий уровень требовательности. Этот стиль представлен в доме Ланнистеров, символ которого лев, а потому я называю его воспитанием в стиле льва. Чуткость — низкая. Тайвина Ланнистера мало заботят эмоциональные потребности его детей. Четырехлетняя Серсея молит богов смилостивиться, когда ее мать умирает, но Тайвин замечает: "Боги не милосердны. На то они и боги". Он не поддерживает эмоционально дочь, когда она крайне нуждается в поддержке. Тайвин резко отзывается о сыновьях, Джейме он называет "безрассудным дураком, преисполненным тщеславия", а Тириона описывает как "уродливую и злобную маленькую тварь, полную зависти, похоти и хитрости". Короче говоря, воспитание в стиле льва не сулит теплоты ни маленьким детям, ни детям постарше и, по всей видимости, не придает значения индивидуальным потребностям детей, которые считаются второстепенными по отношению к потребностям родителей. Требовательность — высокая. Тайвин Ланнистер весьма требователен и обычно желает, чтобы дети повиновались беспрекословно. Такой подход сильно отличается от требовательности в стиле лютоволка, где детям дозволено обсуждать некоторые вопросы. Когда Серсея отказывается выходить замуж по выбору отца, Тайвин резко отвечает: "Ты сделаешь так, как я прикажу". Точно так же Тайвин требует, чтобы Тирион сделал Сансу беременной, даже если она не согласна. Исследования подтвердили, что жестокость родителей, подобная проявляемой Тайвином, вызывает проблемы поведения у детей.