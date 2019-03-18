Около 1 млн рублей выделят на проведение фестиваля театров кукол в Ингушетии в октябре

МАГАС, 18 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют провести в республике первый международный фестиваль театров кукол "Праздник гор" осенью 2019 года. На проведение фестиваля из бюджета РФ будет выделен 1 млн рублей, сообщил ТАСС министр культуры региона Микаэл Базоркин.

По данным пресс-службы Минкультуры, фестиваль пройдет с 1 по 5 октября в Назрани.

"Фестиваль "Праздник гор" приурочен к Году театра, проводить мы его будем в республиканском Театре юного зрителя. Федеральное Минкультуры выделит нам порядка 1 млн рублей на проведение фестиваля. В качестве участников мы пригласим профессиональные театры кукол России и зарубежья", - сказал Базоркин.

По его словам, все спектакли, представленные на фестивале, будут основаны на народных преданиях, сказках и легендах. Базоркин добавил, что предусмотрено также проведение обсуждений спектаклей, мастер-классов, круглых столов, экскурсий и творческих встреч.

"Наша основная цель - посредством фестиваля создать связь между театрами кукол регионов страны и зарубежья, развить театральные традиции в регионе, укрепить межнациональные и межэтнические связи и, конечно же, воспитать в детях любовь к культуре, к театру. Программа фестиваля предусматривает два показа спектакля от каждого коллектива: для жюри и участников фестиваля, для зрителей", - отметил министр.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия.