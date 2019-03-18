Музеи Крыма просят принять специальную программу для обновления и сохранения ценностей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Целевая программа поддержки музеев Крыма и Севастополя позволит сохранить культурное наследие, создав современные экспозиции для показа российским и иностранным туристам. Такое мнение озвучили ТАСС представители музеев полуострова.

В понедельник на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя и. о. директора Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова озвучила идею создания специальной программы, чтобы поддержать развитие музеев на полуострове.

"Мы просим рассмотреть возможность внедрения особой целевой программы, которая будет посвящена изыскательским работам научным, археологическим, возможности проводить экспертизы, создавать проекты по реставрации, реновации, музеефикации и популяризации культурного и исторического наследия Крыма и Севастополя", - сказала она.

По словам Морозовой, подобная программа нужна огромному количеству музеев полуострова. "Огромное количество памятников в Крыму, которыми не занимались уже долгие- долгие годы, если мы этим памятникам уделим государственное внимание, то Крым и Севастополь станут настоящей туристской Меккой", - отметила Морозова.

Нехватка площадей

На территории Крыма и Севастополя находятся десятки музеев, включающие в себя исторические комплексы, памятники археологии, культурные объекты и ценности. Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко отмечает, что проблемы музеев полуострова схожи с проблемами других российских музеев - это создание должных условий для хранение музейных коллекций, обеспечение их сохранности. Одна из основных, которая отражается и на посетителях - нехватка выставочных площадей.

"Коллекции в Крымских музеях огромные, серьезные, а показываем иногда максимум до 5%. Еще одна задача - сохранение тех объектов культурного наследия, которые переданы музеям на праве оперативного управления. То есть это реставрация существующих памятников как федерального, так и регионального значений. Поэтому подобная программа в обязательном порядке должна быть", - считает Мусиенко.

Посмотреть на секретные военные объекты периода холодной войны в Балаклавском подземном комплексе и экспонаты периода Крымской войны в Михайловской батарее ежегодно приходят около 250 тыс. человек. Могло быть и больше, но принять всех желающих Военно-исторический музей фортификационных сооружений не в состоянии, рассказал директор комплекса Юрий Тарариев.

"Если эта программа будет принята и музеи будут взяты на соответствующий контроль, это даст возможность сделать музеи современными, чтобы было не стыдно приглашать не только отечественных, но и зарубежных туристов. А в Крыму у нас музеи редчайшие, подобных в мире нет, представлены уникальные вещи. Это требует серьезных вложений, но будет и серьезная отдача", - отметил Тарариев.

Ради истории и современности

Многие музеи Крыма и Севастополя важны и с точки зрения материала для исследователей, считает декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Герцен. "Есть ряд музеев, которые еще и являются музеями-заповедниками, у которых в ведении находятся не только сами здания, в которых размещаются администрация, экспозиция, фонды, но есть и объекты, которые требуют усиленного внимания", - сказал он.

В пример Герцен привел Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник. "В зону его ответственности входят еще и несколько десятков объектов, представляющие собой, в основном, средневековые городища и могильники. Они остро нуждаются в усиленном внимании - в исследовательских программах, программах охраны, поддержания состояния, оптимального для экскурсионного туризма. Это один из примеров, но можно назвать и многие другие", - отметил декан факультета.

Директор военно-исторического музея Юрий Тарариев добавляет - с момента воссоединения Крыма с Россией в развитии музейного дела на полуострове был сделан шаг вперед, а за два - четыре года на полуострове при соответствующем контроле можно вывести музеи на новый уровень.

"Два года подряд на развитие музея я получаю 300 тыс. на год, эти деньги идут на оформление стендов и т. д. Практически что-то сделать, чтобы музей начал функционировать на современном уровне, интерактивно, я просто не в состоянии. Конечно, одним махом все не решить. Но если взять это на контроль и начать плановое движение вперед, то за два-четыре года каждый музей можно вывести на соответствующий уровень", - пояснил Тарариев.