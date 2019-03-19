В Херсонесе планируют реставрировать древнюю крепостную стену, идет поиск средств

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история", который помогает в развитии севастопольского музея-заповедника "Херсонес Таврический", прорабатывает проект реставрации древней крепостной стены, и сейчас ищет средства для реализации проекта, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя и. о. директора Государственного историко-археологического музея- заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова озвучила идею создания специальной программы, чтобы поддержать развитие музеев на полуострове. По ее словам, одним из направлений этой программы может стать финансирование реставрационных работ.

"К настоящему моменту завершена реставрация одного участка крепостной стены Херсонеса. Но такие работы требуются на других участках. Дело в том, что 19-я куртина - отрезок стены Херсонеса между 16 и 19-й оборонительными башнями - является уникальным образцом античной фортификации, подобных сооружений нет во всем Северном Причерноморье. Но за те века, что город находился в руинах, пришла в плачевное состояние и стена", - рассказал представитель фонда.

Он уточнил, что куртина построена на сложном геологическом участке, в результате чего со временем произошла ее "просадка", и начался процесс растрескивания кладки. Отреставрированный участок удалось привести в порядок в 2018 году благодаря средствам федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Сейчас фонд ищет возможность продолжить реставрацию.

"В данный момент ищем источник финансирования. Надеемся, что удастся заручиться федеральной поддержкой", - добавил собеседник.

О музее

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено 2,5 тыс. лет назад. Большая часть археологических находок, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424-421 гг. до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века нашей эры. Заповедник "Херсонес Таврический" создан на месте одного из районов древнего города, на его территории находятся руины нескольких зданий, в том числе античного театра.

Сегодня Херсонесский заповедник - это крупное научно- исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище, крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане, а также Хора - земельные наделы граждан Херсонеса, расположенные на Гераклейском полуострове. Его коллекция составляет более 218 тыс. артефактов, архив насчитывает около 100 тыс. документов, а научная библиотека содержит десятки тысяч книг.