В Рабате прошла фотовыставка, посвященная пятилетию воссоединения Крыма с Россией

РАБАТ, 19 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Фотовыставка, посвященная пятилетию воссоединения Крыма с Россией, прошла в понедельник вечером в столице Марокко. Мероприятие состоялось в рамках международной акции "Неделя диалога культур", организованной в Национальной высшей школе горных инженеров в Рабате.

Крым в бутылках вина, устрицах и в "Одиссее" Гомера

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Страны-участницы, среди которых были Россия, Индия, Китай, Сирия, Турция и многие другие, представили красочные стенды с изделиями народных художественных промыслов, сувенирами, национальной одеждой, фотографиями популярных достопримечательностей и природных красот.

Гости вечера - студенты и преподаватели местных вузов, соотечественники и иностранные гости, журналисты и культурные деятели - увидели яркую концертную программу, включавшую песенные и танцевальные номера народов разных континентов.

Российское участие получилось особенно запоминающимся, прежде всего, благодаря фотовыставке, приуроченной к пятилетию воссоединения Крыма с РФ. В тщательно подобранную экспозицию вошли снимки, рассказывающие о знаменитых достопримечательностях, индустриальных объектах и туристических местах полуострова. На стенде любой желающий также мог получить информацию об истории Крыма, важнейших отраслях хозяйственной деятельности, сведения о росте экономики в последние пять лет.

Выступая перед гостями, заместитель руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Рабате Максим Егоров рассказал о строительстве Крымского моста, новых электростанциях, сделавших полуостров полностью энергонезависимым, современном аэропорте в Симферополе и дорогах, включая трассу "Таврида".

"Мы сообщили много интересного и, конечно, пригласили марокканских друзей посетить Крым, славящийся своими курортами и очень красивой природой", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.