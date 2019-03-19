Шойгу: Россия передаст в ЮНЕСКО материалы для восстановления Пальмиры

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россия передаст материалы, в том числе созданную 3D-модель для восстановления сирийской Пальмиры в ЮНЕСКО в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщил в интервью ТАСС, "Российской газете" и "Комсомольской правде" президент Русского географического общества ( РГО) Сергей Шойгу.

Он напомнил, что ранее в ЮНЕСКО заявляли о необходимости найти средства на восстановление памятника мировой культуры. "Когда мы призвали к этому, мол, давайте, уже пора, начали вмешиваться разного рода течения - не совсем научного, не совсем культурного и совсем не географического толка. Здесь хочется крикнуть: "Ау, ребята, вы где? Вы же плакали и говорили, что надо восстановить Пальмиру", - сказал Шойгу.

По его словам, члены РГО продолжают этим заниматься. "Поднимаем наши архивные материалы. Нашли фотографии Пальмиры 1872 года, сделанные первыми попавшими туда русскими путешественниками. Сейчас сделаем альбом, где хотим наглядно показать, что было и что стало. Это нужно для того, чтобы понять, что и как делать дальше. Для этого же мы делаем 3D-модель Пальмиры. Думаю, что в ближайшее время, может быть, через месяц-два, мы направим эти материалы в ЮНЕСКО, чтобы там могли оценить объем работ по восстановлению", - подчеркнул президент РГО.