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Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с юбилеем

Белорусский президент отметил особую роль исполнителя в современном искусстве

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Валерия Леонтьева с 70-летием, отметив, что певец занимает особое место в истории современного искусства. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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"Вас по праву называют одним из самых известных эстрадных исполнителей нашего времени, который занимает особое место в истории современного искусства", - отметил президент Белоруссии. По его словам, на протяжении многих лет Леонтьев "неизменно покоряет публику неповторимой манерой исполнения, яркой индивидуальностью и неугасаемой жизненной энергией".

Лукашенко добавил, что уникальный талант и артистизм Валерия Леонтьева почитаемы многочисленными поклонниками из разных стран, а преданность любимому делу стала примером для молодых артистов. Лукашенко убежден, что творчество артиста и далее будет дарить зрителям радость и вдохновение, содействовать укреплению дружбы между Белоруссией и Россией.

В 2009 году Лукашенко на церемонии открытия международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" вручил Леонтьеву специальную награду президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Также в Витебске на Аллее лауреатов специальной награды президента была заложена именная плита артиста.

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