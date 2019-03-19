Наталия Орейро готовит кино об истории России и Уругвая

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро готовит фильм, связанный с историей России и Уругвая. Об этом она сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

"У меня есть кинопроект, но я пока о нем не распространяюсь. Он связан с историей России и моей страны - Уругвая. Если все получится, вы обязательно об этом узнаете", - сказала Орейро.

Артистка, снимавшаяся в российском телесериале "В ритме танго", также призналась, что хотела бы повторить опыт такой работы в РФ.

Сейчас проходит тур исполнительницы "Незабываемый", в рамках которого Наталия Орейро выступит в 14 российских городах. В Москве певица даст концерт 28 марта в Crocus City Hall.

Наталия Орейро - уругвайская актриса и певица. На рубеже 2000-х годов приобрела большую популярность в России благодаря аргентинскому телесериалу "Дикий ангел", где сыграла роль Милагрос. Орейро также выпустила четыре студийных пластинки, в которые вошли такие хиты, как Cambio Dolor, Me Muero De Amor, Rio De La Plata и другие.