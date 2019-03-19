Мединский вручил награду BraVo театру "Астана-Опера"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский во вторник посетил церемонию вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Москве. Статуэтку в номинации "Концертная/театральная площадка года" он передал казахстанскому государственному театру оперы и балета "Астана-Опера"

"Я очень рад, что такой проект, который объединяет лучших музыкальных артистов Европы и Азии, создан и развивается в России", - сказал Мединский.

Министр подчеркнул, что особенностью премии является то, что победителей награждают не по результатам экспертного голосования, а по оценке зрительского успеха. "Мне кажется, что, действительно, главным критерием зрительского успеха являются не почетные звания, не ордена и медали, даже не количество присужденных экспертных премий, а именно зрительская популярность. И в этой связи я считаю, что подходы, которые исповедует оргкомитет BraVo, - самые объективные", - сказал Мединский.

Вторую награду в номинации "Концертная/театральная площадка года" вручил московскому концертному залу "Зарядье" танцовщик Сергей Полунин.

Церемония вручения премии BraVo в области классического искусства проходит во вторник на Исторической сцене Большого театра.