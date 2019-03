В Большом театре назвали лауреатов классической премии BraVo

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сопрано Венера Гимадиева (Россия), китайский бас Хао Чжан Тян и румынская певица Анжела Георгиу стали обладателями II международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классического искусства. Церемония вручения скрипичных ключей - призов премии - состоялась во вторник на Исторической сцене Большого театра, передает корреспондент ТАСС.

Приглашенная солистка ГАБТ Венера Гимадиева получила награду за лучший классический женский вокал из рук итальянского тенора Витторио Григоло. "Это привилегия - наградить эту значительную, великолепную, невероятную "Лучший классический женский вокал" Венеру Гимадиеву", - объявил темпераментный певец.

Солистка Большого театра Мария Лобанова вручила Хао Чжан Тяну награду за лучший мужской вокал.

Награды "Мировая звезда" удостоена сопрано Анджела Георгиу. Приз ей вручил специальный гость церемонии - актер Джон Траволта.

Лауреаты

Японский дирижер Митиёси Иноуэ признан лучшим в своем деле. Не сдерживая эмоций, маэстро станцевал на сцене Большого. "Дело в том, что когда-то я танцевал классические танцы в русском стиле, - пошутил он. - Нуреев, Плисецкая - хорошо известные вам имена".

"Оркестром года" признали Государственный академический симфонического оркестр России им. Е. Ф. Светланова.

Организаторы посмертно присудили специальный приз за вклад в мировую музыкальную культуру Монтсеррат Кабалье. Награду за нее получила дочь, певица Монтсеррат Марти.

Награду "Открытие года" народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова передала 16-летнему пианисту Ивану Бессонову. "Я специально прилетел сегодня ночью из Вены, чтобы быть с вами в этом прекрасном зале, - признался Бессонов. - На самом деле я сегодня в нем впервые и почему-то сразу на сцене".

Работы года

Лучшей оперой года назвали постановку "Триумф Времени и Бесчувствия" Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. "Это большая честь - получить эту премию. Великая честь - стоять на сцене этого театра. Я бы хотел сказать спасибо, в первую очередь, директору МАМТ Антону Александровичу Гетьману, без чьей отваги и интуиции не состоялся бы этот безумный проект", - сказал режиссер Константин Богомолов, принимая награду.

Постановка "Нуреев" Большого театра признана "Балетом года".

Приз за "Классический альбом года" второй год подряд получил пианист Даниил Трифонов - за запись "Destination Rachmaninov. Departure". "Лучшей классической композицией в современном исполнении" признали пьесу "Вероника" американки китайского происхождения Ду Юн.

В номинации "Концертная/театральная площадка года" назвали сразу двух лауреатов: театр оперы и балета "Астана-Опера" в Казахстане и московский концертный зал "Зарядье". "За поддержку классического искусства" отметили благотворительный фонд "Искусство, Науку и Спорт".

Специальные гости

Специальным гостем церемонии стал актер Джон Траволта. "Москва и Большой театр - это не просто туристические достопримечательности, которые есть в России. Это огромная честь для гостей и мечта для артистов всего мира - стоять здесь, на этой сцене", - отметил со сцены Траволта.

Организаторы пошли навстречу артисту и перенесли вручение награды "Саундтрек года" с церемонии вручения премии в области популярной музыки, которая пройдет 21 марта в Кремлевском дворце, на вторник. Траволта передал приз группе "Земляне" за композицию "Одиночество" для фильма "Пилигрим".

Церемонию также посетила лауреат премии "Оскар", британская актриса Хелен Миррен. Миррен, отец и дед которой были русскими, надела в качестве украшения орден деда. "Это награда моего деда, он получил ее в русской армии еще до Второй мировой войны и революции. Он всегда хотел вернуться в Россию", - поделилась с журналистами актриса.

Российское классическое искусство она описала как "страстное, эмоциональное". "Это сложный вопрос, - сказала Миррен, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о любимом российском артисте. - Я думаю, Сергей Полунин невероятный артист, но у вас так много великих артистов, что сложно выбрать кого-то одного".

Российский танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин на вечере исполнил танец на песню Take Me To Church исполнителя Hozier.

Для гостей церемонии также выступили Светлана Захарова, итальянский тенор Алессандро Сафина, сопрано Анджела Георгиу (Румыния), оперное трио Il Volo и многие другие. Монтсеррат Марти исполнила арию Лауретты из оперы "Джанни Скикки" Пуччини из репертуара своей матери. Аккомпанировал гала-концерту оркестр Большого театра.

Второй вечер

Премия BraVo также будет вручена в области популярной музыки. Церемония награждения лауреатов пройдет 21 марта в Государственном Кремлевском дворце. В ней примут участие Крис де Бург, Тимбалэнд, Майкл Болтон, Леона Льюис, Марио Бионди, Филипп Киркоров, Дима Билан, Светлана Лобода и другие.