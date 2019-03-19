Неделя российского кино открывается в Ливане в рамках бизнес-форума

БЕЙРУТ, 20 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Неделя российского кино открывается в среду в столице Ливана Бейруте показом фильма Данилы Козловского "Тренер". Демонстрация картины, созданной к прошлогоднему чемпионату мира по футболу в Москве, пройдет в столичном зале Grand Cinemas, расположенном на территории крупного торгового комплекса ABC на улице Верден.

"Мы привезли в Ливан лучшие отечественные фильмы, которые получили самые высокие оценки российских зрителей и держали первые места в кинопрокате", - рассказала корреспонденту ТАСС руководитель проекта Марина Комова. По ее словам, кинофестиваль станет важным культурным мероприятием в рамках бизнес-форума, который проводится в эти дни в Бейруте Российско-ливанским деловым советом совместно с Международной ассоциацией исламского бизнеса.

Кинопоказ пройдет не только в Бейруте, но и во втором по величине городе - Триполи. В этой северной столице страны для просмотра выделены кинозалы в культурном центре Safadi и курортном местечке Энфе.

"Демонстрация фильмов будет идти на русском языке с арабскими субтитрами, что позволит не только русскоговорящим зрителям, но и людям разных возрастов из всех ливанских конфессий познакомиться с новинками отечественного кинематографа", - отметила Комова.

Среди отобранных для показа картин руководитель проекта назвала "Т-34" Алексея Сидорова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Притяжение" Федора Бондарчука, кинокомедию "Я худею" Алексея Нужного и мультфильм "Три богатыря и Шамаханская царица" Сергея Глезина.

Увлекательным путешествием в природу, географию, историю, этнографию и культуру России станет показ документального фильма "Россия из окна поезда" известного фотографа и режиссера Антона Ланге. На встречах со зрителями в Триполи и Бейруте автор сам представит свою работу, которая стала, по признанию критиков, блиц-портретом России XXI века.