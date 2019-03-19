Выставка ведущих музеев России "Искусство и утопия в Стране Советов" откроется в Париже

ТАСС, 20 марта. Выставка "Красный. Искусство и утопия в Стране Советов 1917-1953" с экспонатами из Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина и Русского музея открывается в парижском выставочном комплексе Гран-пале в среду. Посетители увидят работы Казимира Малевича, Александра Дейнеки, Кузьмы Петрова-Водкина и других художников.

Выставка рассказывает, каким образом проект коммунистического общества породил конкретные формы искусства начиная с 1920-х годов, эпохи авангарда, и до 1930-х годов, когда был провозглашен метод социалистического реализма, охвативший все области изобразительного искусства. Всего в экспозиции более 400 экспонатов - живопись, скульптура, фотография, кино, предметы дизайна. На сайте Гран-пале сообщается, что многие из этих работ никогда не демонстрировались во Франции.

Пушкинский музей предоставил на выставку 28 произведений - четыре картины и 24 рисунка. "Включая эскизы Родченко к "Рабочему клубу СССР" для советского раздела международной выставки декоративных искусств и художественной промышленности в Париже 1925 года, эскизы тканей и костюмов Степановой, произведения Гуттузо, Риверы, Мазереля, Дейнеки, Пименова и других", - отметили ТАСС в пресс-службе музея.

Третьяковская галерея предоставила около 30 работ из своего собрания. В частности, это "Большевик" Бориса Кустодиева и "Новая Москва" Юрия Пименова. Русский музей отправил во Францию 15 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. "Среди них "Раздолье" Александра Дейнеки, "Фантазия" Кузьмы Петрова-Водкина, "Военизированный комсомол" Александра Самохвалова, "Женская фигура" Казимира Малевича, произведения Натана Альтмана, Вячеслава Пакулина, Ивана Пуни. Экспозиция продлится до 1 июля", - сообщили ТАСС в пресс-службе Русского музея.

Также на выставке можно будет увидеть несколько плакатов, в том числе плакат РОСТА, выполненный Владимиром Маяковским. "И легендарные шахматы Анатолия Луначарского "Красные и белые", не предполагавшие игровой доски, что исключало возможность победы белых", - сообщает пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени Даля, который предоставил для экспонирования ряд материалов из своей коллекции.

Выставка, организованная Национальным музеем Гран-Пале и Национальным центром современного искусства имени Помпиду, продлится до 1 июля 2019 года.