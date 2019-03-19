Российские театры примут участие в международной акции "Возьмите ребенка в театр"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Участие в акции "Возьмите ребенка в театр", которая проходит в рамках отмечаемого в среду Всемирного дня театра для детей и молодежи, примут российские театры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей (СТД) РФ.

Собеседница агентства напомнила, что профессиональный праздник - Всемирный день театра для детей и молодежи - был учрежден в 2001 году Международной ассоциацией театров для детей и молодежи (АССИТЕЖ), объединяющей театры почти 100 стран мира. "К их числу принадлежит и Россия. Российский центр АССИТЕЖ действует при Союзе театральных деятелей", - уточнила представитель пресс-службы СТД.

Она отметила, что в 2019 году, объявленном указом президента РФ Владимира Путина Годом театра, в нашей стране проходит акция "Возьмите ребенка в театр". Она нацелена на то, чтобы сделать театр максимально доступным для всех детей, в особенности для тех, кому в силу жизненных обстоятельств посещение театра по разным причинам остается затруднительным.

"Суть акции в том, что все те зрители, кто неравнодушен к судьбам детей из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, сиротам, воспитанникам детских домов и интернатов, приобретают дополнительные билеты на спектакли в театр и оставляют их в кассе с тем, чтобы администрация передала их по назначению", - пояснила представитель пресс-службы СТД.

По ее словам, акция приобрела всероссийский масштаб, к ней присоединились 15 театров для детей и молодежи из самых разных уголков страны.

"Поддержать благородное начинание вызвались Брянский областной театр юного зрителя, Вологодский театр для детей и молодежи, Кемеровский театр для детей и молодежи, Красноярский театр юного зрителя, Молодежный театр Алтая им. Валерия Золотухина (Барнаул), Московский академический детский музыкальный театр им. Наталии Сац, Новгородский театр для детей и молодежи "Малый", Театр на Спасской (Киров), Новосибирский молодежный театр "Глобус", Няганский театр юного зрителя, Ростовский академический молодежный театр, Тверской театр юного зрителя, Театр юного зрителя "Nebolshoy Театр" (Ульяновск), Театр юного зрителя Республики Саха (Якутск), Хабаровский театр юного зрителя", - перечислила представитель пресс-службы СТД РФ, подчеркнув, что международная акция целиком и полностью посвящается детям.