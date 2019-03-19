Дом танца "Каннон Данс" из Петербурга покажет на "Золотой маске" драму "Гроза"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский дом танца "Каннон Данс" представит в среду на фестивале "Золотая маска" в Москве танцевальную драму "Гроза" по мотивам пьесы Александра Островского. Эта работа, выдвинутая на высшую театральную премию в четырех номинациях, будет показана на сцене Московского театра Олега Табакова.

"В основе нашей "Грозы" - история о том, как внутри человека под влиянием обстоятельств сжимается пружина и в конце концов резко выпрямляется, взрывается, не выдержав напряжения. Удивительно, но в каждом человеке живет и суровая Кабаниха, и безвольный Тиша, и стремящаяся к чему-то высокому Катерина. Это сложная конструкция, в которую вплетен танец", - сказала в беседе с журналистами хореограф Ксения Михеева.

По оценкам критики, Михеева тонко ощутила дух классического текста, выразив свои ощущения в остросовременной пластике. Сценография спектакля - это индустриальное пространство, лабиринт из технологических и канализационных труб. Создается ощущение, что вода вот-вот прорвется через эти коммуникации, спектакль наполнен предощущением неизбежной катастрофы и грозы.

Среди символов спектакля - дом с дверями, которые никуда и ниоткуда не ведут, вода как элемент очищения и перерождения. Сценография отчетливо разделяет тех, кто "придавлен к земле", и тех, у кого есть надежда оторваться от нее.

Директор Дома танца "Каннон Данс" Вадим Каспаров, пригласивший Михееву к сотрудничеству, выразил удовлетворение тем, что "из наброска, который Ксения поставила для двадцатилетнего юбилея "Каннон Данс", спектакль вырос в полноценное и глобальное высказывание состоявшегося мастера, у которого очень всего много впереди".

"Гроза" номинирована на "Золотую маску" в категориях: "Современный танец/ спектакль", "Балет - современный танец. Работа балетмейстера-хореографа", "Женская роль", "Работа художника в музыкальном театре". Пластические спектакли Дома танца, созданные Натальей Каспаровой, Ксенией Михеевой, Алисой Панченко, ранее не раз номинировались на "Золотую маску".