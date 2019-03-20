Минкультуры предварительно одобрило концепцию развития музея "Херсонес Таврический"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Концепция развития музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе, в рамках которой планируется создание музея христианства, музея подводной археологии, а также создание виртуальных экспозиций, была предварительно одобрена Министерством культуры РФ. Об этом сообщил в среду директор департамента музеев министерства Владислав Кононов на заседании, посвященном рассмотрению концепции музея.

"Я посмотрел все материалы, ознакомился с ними. Предварительно проработав, мы согласны с этой концепцией", - сказал Кононов.

И.о. директора Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова в концепции сделала акцент на современные технологии. "Сейчас этот музей требует того, чтобы на базе большой науки применялись самые современные методы работы и методы показа того архитектурно-исторического наследия, которым обладает "Херсонес", - сказала она.

Одним из возможных проектов может стать музей подводной археологии. "Мы обратились к фонду с просьбой рассмотреть возможность создания музея подводной археологии, для этого у нас все есть, осталось только [найти], куда это положить", - добавила Морозова.

Морозова отметила, что на данный момент в Севастополе строится фондохранилище, открытие которого планируется в мае. "Мы очень надеемся, что в мае мы все-таки его уже увидим. Это трехэтажное многоуровневое здание, для посещения будет представлен первый этаж, где будут открытые фонды и экспозиционные залы, а все остальное - это возможность работы специалистов", - отметила она.

Туристический маршрут "Раннее христианство"

В рамках реализации концепции музей планирует создать новый турмаршрут "Раннее христианство", обустроить прогулочные дорожки на территории городища, в том числе установить освещение и подсветку памятников. Одной из задач в рамках концепции обозначено сохранение и популяризация православных памятников, содействие проведению гуманитарных и духовно-просветительских акций церкви. В концепции также обозначено создание музея христианства.

Херсонесский заповедник находится в центре Севастополя. Он представляет собой развалины древнегреческого полиса, на месте которого позднее существовала византийская колония Корсунь, в которой крестился князь Владимир. Раскопки городища начались в 1827 году. Херсонес Таврический был включен в список ЮНЕСКО в июне 2013 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении музея-заповедника "Херсонес Таврический" в список особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.