Власти Петербурга помогут театру "Мастерская" с расширением площадок для выступлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Активно развивающемуся петербургскому театру "Мастерская" рассчитывают найти площадку в центре Петербурга, а также помочь с ремонтом одной из арендуемых для проведения спектаклей сцен в ДК им. Шелгунова. Поручения профильным комитетам Петербурга помочь театру с дальнейшим развитием дал в среду врио губернатора Александр Беглов в ходе рабочей поездки в Невский район.

"Этот год - Год театра, надо подарки делать в этот год", - сказал Беглов на встрече с труппой театра "Мастерская" во время обсуждения дальнейших перспектив его развития.

Санкт-Петербургский театр "Мастерская" был открыт в 2010 году. Основу труппы театра составил выпуск актерско-режиссерского курса СПбГАТИ под руководством профессора Григория Козлова. Работы учебной мастерской Театральной академии переросли масштаб популярных студенческих театров и были перенесены в новое помещение театра на набережной Невы на Народной улице. Театр также арендует сцену ДК им. Шелгунова, которая находится в собственности Всероссийского общества слепых.

Однако эта площадка, как прокомментировал ТАСС глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, нуждается в ремонте. Чтобы театр мог показывать там большее количество спектаклей, ее необходимо привести в порядок - для этого требуется порядка 20 млн рублей.

Беглов поручил профильным комитетам Петербурга через две недели отчитаться о планах по обеспечению финансирования для нормальной работы театра на второй площадке в ДК им. Шелгунова. По словам Сухенко, эта работа уже ведется.

"За две недели все вопросы не решим. Но соответствующее поручение все получат, и работа будет вестись гораздо активнее", - отметил Сухенко в беседе с корреспондентом ТАСС. Кроме того, по его словам, сейчас прорабатывается возможность предоставить театру здание в центре Петербурга. Но пока адрес не определен.

"Не так легко сегодня найти зал на 500-600 мест [в центре города]. И комитет по имущественным отношениям нам неоднократно об этом сообщал во время наших прежних усилий. Но и мы, и театр, рассчитываем на это", - сказал Сухенко.

Точка роста петербургской культуры

По словам Сухенко, театр "Мастерская" - это одна из точек роста петербургской культуры, которая может демонстрировать положительную динамику по посещаемости. Театр имеет хорошее соотношение субсидий и доходов с продажи билетов, которые они также вкладывают в собственное развитие. В 2018 году театр "Мастерская" показал почти 500 спектаклей, их постановки посетили 80 тыс. человек, у театра обширная география гастролей.

"Коллектив театра уже доказал, что умеет эффективно работать. Достаточно сказать, что в труппе сегодня 95 артистов, из них 50 в штате, а это сопоставимо с крупнейшими театральными коллективами города. Если мы хотим развивать культуру города, то этот театр нужно развивать", - сказал Сухенко.

Санкт-Петербургский театр "Мастерская" - один из 26 театров, подведомственных Петербургу. Из городского бюджета театр "Мастерская", по словам главы комитета по культуре, получает около 100 млн рублей. Эти средства идут на зарплату артистов, оплату коммунальных расходов, а также частично идут на аренду площадок. В 2012 году театру, покорившему публику и критику, присвоили статус государственного. Постановки и артисты театра удостоены государственных театральных наград и независимых премий.