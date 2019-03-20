Шойгу поблагодарил участников вокального конкурса "Новая Звезда" за стремление победить

МОСКВА. 20 марта. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил участников всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда" за то, что они через музыку открыли зрителям красоту и культурные традиции своих родных мест. Конкурс проходит при поддержке телеканала "Звезда" при участии всех российских регионов.

"Сегодня на этой сцене артисты, которые прошли сложные отборочные туры и благодаря своему таланту завоевали сердца телезрителей. Безусловно, вы покорили нас своими голосами и неповторимой манерой исполнения. Но еще и тем, что, представляя разные регионы нашей большой, многонациональной страны, через музыку открыли красоту своего края, познакомили с его богатыми культурными традициями", - сказал Шойгу, приветствуя участников гала-концерта, который проходит в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

Он поблагодарил организаторов конкурса, жюри, участников концерта за яркий праздник, пожелал им вдохновения и творческих свершений.

"Хочу поблагодарить всех участников за их неподдельное желание и стремление не просто победить, а победить так, чтобы ими гордились их родные и близкие, те города, области и республики, откуда они приехали. Это, действительно так: вами гордятся. Мы точно гордимся вами. Я вас поздравляю, желаю вам творческих успехов, дальнейшего пути на разных сценах", - сказал Шойгу.