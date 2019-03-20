В Бейруте открылась неделя российского кино

БЕЙРУТ, 20 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Неделя российского кино открылась в среду в Бейруте, в зале Grand Cinemas, расположенном на территории крупного торгового комплекса ABC на улице Верден. После торжественной церемонии был показан фильм "Тренер" Данилы Козловского, созданный к прошлогоднему чемпионату мира по футболу в Москве, который вызвал большой интерес зрителей.

Как рассказала корреспонденту ТАСС руководитель проекта Марина Комова, неделя российского кино станет важным культурным мероприятием в рамках бизнес-форума, который проводится в эти дни в Бейруте Российско-ливанским деловым советом совместно с Международной ассоциацией исламского бизнеса.

Кинопоказ пройдет не только в Бейруте, но и во втором по величине городе - Триполи. В этой северной столице страны открытие кинонедели состоится в четверг. "Демонстрация фильмов будет идти на русском языке с арабскими субтитрами, что позволит не только русскоговорящим зрителям, но и людям разных возрастов из всех ливанских конфессий познакомиться с отечественным кинематографом", - отметила Комова.

Среди отобранных для показа картин руководитель проекта назвала "Т-34" Алексея Сидорова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Притяжение" Федора Бондарчука, кинокомедию "Я худею" Алексея Нужного и мультипликацию "Три богатыря и Шамаханская царица" Сергея Глезина.