Группа "Несчастный случай" показала поклонникам спектакль о городе Лжедмитрове

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьера сатирического музыкального спектакля "В городе Лжедмитрове" режиссера Максима Виторгана о жизни закрытого наукограда состоялась в среду на сцене Дома культуры им. Зуева в Москве. В ролях дебютировали музыканты группы "Несчастный случай", передает корреспондент ТАСС.

"Я обязательно спою вам сегодня какие-то вещи, которые вы хорошо знаете и, собственно, ради которых, наверное, пришли сюда, - сказал в начале вечера автор идеи спектакля, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. - Но начну с небольшой песенки, написанной совсем недавно. И это некий сюрприз для нас всех: я действительно только-только придумал ее, поэтому если я буду немножечко сбиваться, вы на меня не сердитесь".

Как бы на ходу придумывая слова песенки, Кортнев открыл действие спектакля-фантасмагории "о любви и ненависти в городе мутантов", в котором сыграл главную роль - Антона Мячикова.

Антон возвращается в родной город Лжедмитров 25 лет спустя. Закрытый наукоград живет по своим правилам: ни въехать, ни выехать из него "невозможно физически и запрещено законодательно", как это удалось Антону - он и сам уже не помнит. Антону предстоит вспомнить так много о жизни на родине (включая любовь юности Киру, которую играет Наталья Вдовина), что он практически забудет, как выбраться из неприглядной действительности Лжедмитрова.

При минимальном количестве декораций постановщикам за счет света и проекции удается погрузить зрителей в утрированный мир Лжедмитрова. Проследить за попытками героев выбраться из него за три с половиной часа можно будет 21 марта, а также 3, 4, 15 и 16 апреля.