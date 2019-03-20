Скрипач Вадим Репин даст старт VI Транссибирскому арт-фестивалю в Новосибирске

ТАСС, 21 марта. VI Транссибирский арт-фестиваль откроется в четверг выступлением его художественного руководителя, скрипача Вадима Репина и пианиста Сергея Тарасова с Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением Томаса Зандерлинга. Концерт пройдет на сцене Новосибирской филармонии, сообщили в пресс-службе смотра.

"В концерте-открытии Вадим Репин и Сергей Тарасов вместе с Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением его художественного руководителя и главного дирижера Томаса Зандерлинга представят программу из подлинных хитов музыкальной классики: Второй фортепианный концерт Рахманинова, Интродукцию и Рондо каприччиозо Сен-Санса, сюиту из музыки Бизе к драме "Арлезианка" и грандиозное "Болеро" Равеля", - рассказали организаторы.

События российской части форума пройдут с 21 марта по 22 апреля в Новосибирске, Красноярске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Тюмени и Тобольске, а также в городах Новосибирской области и Красноярского края. Как отметила президент попечительского совета Транссибирского арт-фестиваля, вице-премьер РФ Ольга Голодец, миссией смотра стало "музыкальное просвещение, доступность самых высочайших образцов для жителей городов, куда приходит фестиваль".

Всего на пути фестиваля - 27 городов, 15 из них примут смотр впервые. Среди них не только российские города, но и впервые появившиеся в маршруте форума города Австрии, Южной Кореи, Германии и Франции. Не в первый раз участники Транссибирского арт-фестиваля выступят в США и Японии. Зарубежная программа пройдет с апреля по декабрь 2019 года.

Премьеры в программе

Гостей фестиваля в этом году ждут три премьеры. В рамках проекта "Сделано в Сибири" Новосибирский академический симфонический оркестр исполнит сочинение "Музыка моря" новосибирского композитора Бориса Лисицына. Вадим Репин в Новосибирске лично представит посвященный ему Концерт для скрипки с оркестром Александра Раскатова. Сочинение немецкого композитора Энйотта Шнайдера "Дон Жуан и Лепорелло" для контрабаса и балалайки с оркестром прозвучит в Красноярске.

В ознаменование Года театра в России в Новосибирске и Москве состоятся спектакли миланского театра марионеток Carlo Colla & Figli, а 27 марта в Новосибирске прозвучит опера Рихарда Вагнера "Тангейзер". Концертную версию оперы под управлением и в авторской редакции Дмитрия Юровского исполнит Транссибирский фестивальный оркестр, для которого были отобраны лучшие молодые музыканты Сибири.

Фестивальная программа также включит в себя мультимедийное действо по мотивам оперы Игоря Стравинского "Черт, солдат и скрипка" с участием Андрея Макаревича и Владимира Познера под руководством дирижера Дмитрия Ситковецкого (США), а в гастрольном туре по Японии будет представлен совместный проект Вадима Репина и его супруги, прима-балерины Большого театра России Светланы Захаровой "Па-де-де для пальцев и на пальцах 1,5".

Концертную программу дополнит обширная образовательная часть. Так, впервые сформированный в этом году Транссибирский фестивальный оркестр к концу года дополнят музыканты из Парижской консерватории, Университета города Лилля (Франция) и Екатеринбурга. Запланированы цикл мастер- классов "Просто общайся со звездой", занятия с профессорами европейских школ, работа Академии арт-журналистики. Школьники в Новосибирске и Самаре смогут "протестировать" профессии продюсерско-концертного цикла.

В рамках фестиваля также состоится подписание меморандума о сотрудничестве между Новосибирской государственной филармонией и представителями Северной Осетии.

О фестивале

Первый Транссибирский арт-фестиваль под руководством известного российского скрипача, уроженца Новосибирска Вадима Репина состоялся весной 2014 года, он был посвящен памяти дирижера Арнольда Каца, создавшего в 1956 году Новосибирский академический симфонический оркестр и руководившего им до ухода из жизни в 2007 году.