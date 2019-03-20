Фестиваль балета "Мариинский" представит искусство хореографии от Петипа до наших дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль балета "Мариинский" открывается в четверг в Петербурге при участии балетных звезд мира и продлится до конца месяца. Праздник откроется российской премьерой балета Твайлы Тарп "Push comes to shove", сообщил ТАСС и.о. заведующего балетной труппой Мариинского театра Юрий Фатеев.

"Премьера балета "Push comes to shove" одного из величайших американских хореографов Твайлы Тарп - большое событие для театра. Спектакль был поставлен на Михаила Барышникова, это была его выдающаяся работа. Для каждого танцовщика, выходящего после него в этом балете, это, конечно, огромное испытание и огромная артистическая ответственность", - рассказал Юрий Фатеев, напомнив, что этот праздник проводится уже в 18-ый раз.

Для подготовки премьеры в Мариинском театре Твайла Тарп впервые приехала в Россию и лично возглавила постановочный процесс и работу с артистами петербургской труппы. Премьера пройдет в четверг и пятницу в рамках Вечера американской хореографии, программа которого представит многогранность американского балетного театра - от Джорджа Баланчина (балет "Серенада") и Джерома Роббинса ("В ночи") до работы обладательницы премий "Эмми" и "Тони" Твайлы Тарп.

Вторым опорным событием фестиваля Фатеев назвал "Творческую мастерскую молодых хореографов", которая проводится уже в седьмой раз. Зрителей ожидает мировая премьера балета на песни Мика Джаггера (The Rolling Stones) в постановке артистки Американского театра балета Мелани Хамрик. Впервые как хореографы в "Мастерской" примут участие солисты балетной труппы Мариинского театра Александр Сергеев, который поставил номер на музыку Эйтора Вила-Лобоса, и Владимир Шкляров. Совместно с Александром Челидзе он создал фрагмент на музыку Бхимы Юнусова, написанную специально для этого проекта. Свои новые работы представят петербургские хореографы Илья Живой с одноактным балетом на музыку Эцио Боссо, Максим Петров с номером на музыку Симеона тен Хольта, Юрий Смекалов с работой на музыку Джованни Боттезини, Дмитрий Пимонов, созавший миниатюру на музыку Георга Пелециса.

Среди участников парада звезд заявлены Мария Александрова, Лорен Катбертсон (Королевский балет Великобритании), Екатерина Кондаурова, Ханна О'Нил (Парижская опера), Наталья Осипова (Королевский балет Великобритании), Полина Семионова (Михайловский театр), Алина Сомова, Виктория Терёшкина, Тимур Аскеров, Евгений Иванченко, Даниэль Камарго (Государственный балет Нидерландов), Кимин Ким, Владислав Лантратов (Большой театр), Хьюго Маршан (Парижская опера), Ксандер Париш, Владимир Шкляров. Войдут в программу и репертуарные спектакли Мариинского театра при участии ведущих артистов труппы и приглашенных звезд.

Фестиваль завершится 31 марта гала-концертом, в программу которого войдут одноактные балеты "Кармен-сюита" Альберто Алонсо и "Маргарита и Арман" Фредерика Аштона.