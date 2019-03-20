"Известия": Антонова считает, что крупным музеям нужно делиться коллекциями с маленькими

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Крупные музеи должны делиться экспонатами с маленькими, и этот вопрос нужно решать на государственном уровне. Такое мнение выразила президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова.

"Крупные музеи накопили замечательные произведения величайшего качества, которые никто за последние 50-70 лет и не видал. Ну, может, только какой-нибудь ученый, занимающийся узкоспециализированной темой, допущенный в хранилище. Не только наши крупнейшие музеи страдают от этого, но и известные мировые институции, такие как Метрополитен и Лувр, показывают небольшую часть своих собраний", - сказала Антонова в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.

По ее мнению, большие музеи должны делиться с маленькими. "Если это государственные институции, то решаться этот вопрос должен на государственном уровне. Но это надо делать не по принципу "хочется - не хочется", - добавила президент Пушкинского музея.

При этом, считает Антонова, для этого не обязательно создавать филиалы крупных музеев в регионах. "Произведения искусства можно передавать и местным музеям. Но прежде чем к ним переедут навсегда ценные экспонаты, на местах должны быть эти самые музеи. А их очень мало. Надо строить музейные современные здания, с климат-контролем, оснащенные спецоборудованием, с правильным объемом, достаточным для этого региона", - пояснила она.

Президент Пушкинского музея добавила, что нужно присылать музейных работников из области на стажировки в крупные музеи. "То есть надо заниматься этим системно. Иначе никогда мы эту проблему не решим. И эту огромную работу должно взять на себя министерство культуры", - сказала Антонова.

"Мону Лизу" Лувр больше не даст

В 1974 году благодаря Антоновой в Москву привезли "Мону Лизу" Леонардо да Винчи. Много позже ходили слухи, что полотно могут вновь выставить в российской столице, однако этого не произошло. Антонова считает, что Лувр больше никому не предоставит для выставки этот шедевр.

"Мону Лизу" Лувр никому больше не даст. Тем более по второму разу. Такое ощущение, что и попросить ничего не можем другого, кроме этой картины. Могли бы что-то другое, чего еще не было в Москве", - сказала президент Пушкинского музея и добавила, что "Мона Лиза" не единственная ценная картина, аналогичные по ценности вещи есть в ряде крупных музеев.

Говоря о взаимодействии с американскими музеями, Антонова отметила, что не теряет надежды на возобновление межмузейных связей. Межмузейный обмен между РФ и США был прерван в 2010 году из-за так называемого дела библиотеки Шнеерсона, в результате чего полностью прекратился российско-американский обмен экспонатами, так как российские музеи были вынуждены отказаться от участия в выставках на территории США из-за отсутствия защиты от претензий третьих лиц, в ответ американские музеи также приняли подобные решения.

"Но мы стараемся не терять связи с Америкой и работаем с частными коллекциями. В ГМИИ имени Пушкина с невероятным успехом прошла выставка из США - "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции", - рассказала Антонова.

Однако, по ее словам, и американские коллекционеры не торопятся привозить свои сокровища в Россию. В прошлом году президент ГМИИ им. Пушкина договорилась с одним из коллекционеров о проведении выставки, но тот "дал задний ход".

"Я поняла, ему не разрешили везти картины в Россию. Сверху. Правда, он этого не сказал, стал убеждать, что прикипел к этим вещам и не может с ними расстаться. Очень глупая отговорка", - рассказала Антонова.

Нет новых великих

Президент Пушкинского музея считает, что настало время, когда "уходит огромное, великое искусство, и навстречу не идет ничего равноценного". "И, кстати, современное искусство, о котором столько говорят, - неужели это равноценно? Тот, кто понимает, знает, что лишь очень маленькая часть может стать в один ряд", - сказала она и добавила, что выставки современного искусства не собирают очередей, в отличие от экспозиций, где представлено классическое.

По ее мнению, в искусстве не появилось новых великих имен. "Специально я этим не занимаюсь [не слежу], но если что-то появится, об этом не смогут молчать. Был импрессионизм, романтизм, реализм, абстракционизм. Абстракция стала абсолютно новым словом в искусстве. Появились великие имена - Кандинский, Малевич, Мондриан. А кто дальше?" - добавила Антонова.

Также она отметила, что не признает виртуальные музеи, мультимедийные выставки, где полотна оживают с помощью видеопроекции. "Они не имеют содержательного, углубленного смысла, не показывают подлинники. К музею они не имеют никакого отношения", - подчеркнула президент Пушкинского музея.