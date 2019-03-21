Русский народный хоррор и китайская сказка на воде: пять кукольных спектаклей в Москве

Утверждение, что театр кукол — это для детей, уже давно не работает по отношению к современной сцене. Наслаждаться спектаклями можно всей семьей, надо просто знать, что посмотреть

Театр кукол — один из самых древних видов театра. Раньше марионеточные постановки веселили зрителей на ярмарке или во время народных гуляний. Сейчас многим может показаться, что этот жанр в основном работает на детей — им нравится рассматривать необычные декорации, да и куклы знакомы им по домашним играм, а в основе таких спектаклей обычно — любимые сказки. Но в театральной афише столицы есть постановки, которые могут удивить даже взрослых. "Мойры Петроградского района" (12+) Московский областной театр кукол Ближайший показ — 7 апреля Номинант премии "Золотая маска" 2019 года В древнегреческой мифологии мойры — богини судьбы, которые, переплетая жизни людей, решают кому жить, а кому умереть. Героини этого спектакля отвечают за Петроградский район в Петербурге. Они уже давно не юные девушки, и им хочется вернуться на родину, в жаркую Грецию, подальше от дождливого холодного севера. Но даже богам свойственно ошибаться — мойры теряют волшебные ножницы, которыми перерезали нити жизней. Теперь никто из их подопечных не умирает, а кто-то и вовсе получает второй шанс на жизнь. Все было бы здорово, если бы ножницы не нашел злодей-парикмахер, с чего и начинается вся "заварушка".

Описание Сцена из спектакля "Мойры петроградского района" © Дарья Бухтина/Пресс-служба фестиваля "Золотая маска"

В спектакле используются куклы-перчатки, а актеры, управляющие ими, находятся на сцене и ничем не скрыты от глаз зрителей. Для каждого персонажа подбирали особый материал. Например, добрые персонажи "носят" по-домашнему теплые вязанные перчатки, а вот злодей — кожаные. Декорации на сцене — реальные макеты зданий Петербурга, в котором родился и вырос автор пьесы — драматург Константин Федоров. "Турандот" (16+) Центральный театр кукол им. С.В.Образцова Ближайший показ — 7 апреля Номинант премии "Золотая маска" 2019 года Это один из тех кукольных спектаклей, которые предназначены для взрослых. Романтическая китайская сказка Карло Гоцци о принцессе Турандот разыграна не в восточном колорите, а на воде, действие перенесено из Китая в Венецию. Художник Виктор Антонов построил на сцене мост, под ним — вода (роль которой выполняет ровная черная отражающая поверхность), а на ней — лодки. Персонажи путешествуют на них, сталкиваясь на сцене в прямом и переносном смыслах.

Вся постановка будто пронизана волшебством и сюрпризами: то из камышей вылетят стрелы, то где-то вспыхнет огонь. Куклы сделаны из бамбука, а все действие освещает мертвенно-бледная зловещая луна, при свете которой разворачиваются страшные сцены казни. Правда, их тут же сглаживают персонажи комедии дель арте, которые превращают кровожадные события в шутку. "Снежная королева" (6+) Московский театр кукол Ближайший показ — 24 марта Просто рассказать всем и так известную сказку может и мама дома. А вот попробовать самим ее создать — можно на этом спектакле. На сцене один актер, который выполняет роль повзрослевшего Кая. Он и предлагает зрителям воссоздать вместе с ним историю путешествия его сестры Герды в замок Снежной королевы.

Описание Сцена из спектакля "Снежная королева" © Пресс-служба Московского театра кукол

Да, чтобы увидеть спектакль, придется постараться, ведь Кай подготовил декорации, но осталось еще немного деталей. Например, он попросит вас нарвать снег из бумаги, изобразить ветер, в одной из сцен надо будет помочь со светом, а в какой-то момент даже выйти на сцену, чтобы помочь с действием. С помощью театральной магии сказка оживет прямо у вас на глазах. Заколдованный лес (5+) Московский детский сказочный театр Ближайший показ — 23 марта Этот спектакль, выполненный в традиционной для театра манере, будет интересен самым маленьким зрителям, которые еще только знакомятся с миром театра. В постановке множество кукол в ярких костюмах, волшебные красочные декорации, которые меняются, как в калейдоскопе, не давая публике заскучать.

Описание Сцена из спектакля "Заколдованный лес" © Антон Броников/Московский детский Сказочный театр

В Заколдованном лесу таится множество опасностей — Баба-яга, ведьмы, леший и еще много чего непонятного. Зрителям придется принять активное участие в действии, чтобы помочь главным героям выбраться из передряг, которые их поджидают. Конечно, добро победит зло, и прекрасная фея, благодаря хорошим поступкам, станет еще прекраснее. Полное вовлечение в процесс не даст детям отвлечься ни на секунду, придется неотрывно следить за сценой. Магии добавляет и музыкальное оформление, которого в постановке безумно много. А финалом станет совместная песня кукловодов и их подопечных. Аленький цветочек (6+) Центральный театр кукол им. С.В.Образцова Ближайший показ — 30 марта В заколдованном лесу бродит младшая дочь купца в поисках своего отца, который отправился за аленьким цветочком. Его схватило страшное чудовище, хозяин леса. Девушке придется продраться сквозь зловещие раскуроченные стволы деревьев, смело пройти на нехоженым тропам, чтобы спасти близкого человека. Ну а спасти чудовище (которое должно превратиться в прекрасного принца) сможет только доброта, милосердие и искренняя любовь.